Steam : la nouvelle interface de Big Picture s’inspire du Steam Deck et c’est tant mieux

Après quatre mois de bêta ouverte, Steam vient tout juste de déployer la nouvelle version de Big Picture, son interface dédiée aux joueurs manette. Ce nouveau design s'inspire directement de celui du Steam Deck, et autant dire que le résultat est plutôt satisfaisant.

Après avoir donné une seconde jeunesse à son application Android et iOS en octobre 2022, Steam avait lancé dans la foulée en bêta ouverte une nouvelle version de Big Picture. Pour rappel, Big Picture est une interface de Steam conçue spécialement pour les TV et les manettes.

Dans ce mode, vous pouvez accéder à toute l'expérience Steam, à savoir l'ensemble du catalogue de jeux, de vidéos et démos, sans oublier tous vos contacts évidemment. Big Picture a été lancé pour la première fois en 2012, et s'il y a eu plusieurs refontes au cours de ces dernières années, la récente mise à jour de l'interface Bureau de Steam avait donné un sacré coup de vieux à Big Picture.

L'interface Big Picture de Steam fait peau neuve, voici les nouveautés

Fort heureusement, Valve a annoncé en juillet 2021 que le design de Big Picture allait bientôt être remplacé, au profit d'une interface inspirée de celle du Steam Deck. Et justement, la marque vient d'annoncer ce jeudi 2 février 2023 le déploiement de la version définitive de ce mode Big Picture remanié. Voyons ensemble ce qu'elle propose :

Ajout de la prise en charge du changement de moniteur principal sous Windows dans Paramètres > Affichage > Affichage préféré

Ajout d'une option pour démarrer Big Picture en mode fenêtré

Ajout de notifications épinglées pour les nouveaux éléments d'inventaire, les offres d'échange, les messages du modérateur, les messages de chat hors-ligne et les réponses aux demandes d'aide

Ajout de la possibilité de déplacer le clavier autonome et superposé

Ajout d'icônes pour signaler la prise en charge partielle ou complète d'une manette, de la VR ou du clavier/souris depuis en survolant l'image d'un jeu dans la bibliothèque

Ajout d'un nouveau configurateur de manette

Ajout d'un paramètre pour déterminer un délai d'inactivité avant l'extinction de la manette

Ajout d'une visite guidée rapide du nouveau Big Picture pour se familiariser avec la dernière interface

Pour rappel, les joueurs PlayStation peuvent depuis octobre 2022 relier leur compte PSN sur Steam. Un outil pratique, notamment pour profiter de contenus bonus sur les versions PC des jeux PlayStation comme God of War, Horizon Zero Dawn ou encore Days Gone et Marvel's Spider-Man Remastered.