Playstation : les joueurs peuvent maintenant relier leur compte PSN sur Steam

Playstation continue de s'investir sur PC en ajoutant la possibilité de relier son compte PSN à son compte Steam. De cette manière, les joueurs pourront prétendre à du contenu bonus sur les versions PC des jeux Playstation.

Depuis quelques années maintenant, Playstation a décidé de se tourner davantage vers le marché PC. En témoignent les nombreux portages réussis de plusieurs exclusivités Playstation, comme Days Gone, Horizon Zero Dawn, God of War ou dernièrement Marvel's Spider-Man Remastered et Sackboy : A Big Adventure.

Malgré ce rapprochement avec le PC, le constructeur nippon n'envisage pas de proposer des sorties simultanées de ses exclusivités sur consoles PlayStation et sur PC. La PS5 et la PS4 restent la priorité, voilà pourquoi Sony a récemment annoncé qu'il faudrait attendre à minima un an avant de voir ses derniers jeux AAA sur PC.

Sony et Steam main dans la main

Quoi qu'il en soit, la firme japonaise continue de renforcer sa présence sur PC. En effet, Sony vient d'annoncer la possibilité d'associer son compte Steam au Playstation Network. Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs pourront prétendre à du contenu bonus sur les versions PC des jeux Playstation.

“Vous recevrez également toutes les dernières infos, offres et mises à jour des jeux Playstation Studios sur PC ou consoles Playstation”, précise Sony sur une page web dédiée. Marvel's Spider-Man est d'ailleurs le premier titrer à bénéficier de ce pont entre les deux plateformes. En reliant vos comptes PSN et Steam, vous pouvez débloquer une tenue, un gadget et deux points de compétences.

A termes, on espère que cette connexion entre Steam et le PSN offrira plus de fonctionnalités. On pense notamment à de la cross-progression, qui permettrait de synchroniser les sauvegardes entre les différentes plateformes. C'est déjà le cas sur le Xbox Game Pass par exemple, qui permet de retrouver sa progression sur PC et Xbox Series X/S et One.

Comment se connecter au PSN sur PC

Playstation affiche la marche à suivre sur son site officiel. La voici :

Achetez, téléchargez et lancer un jeu Playstation éligible jouable sur PC. Vous devez définir les options de confidentialité concernant vos données et vos connecter au PSN lors de la séquence de démarrage initiale

Saisissez votre ID de connexion et votre mot de passe ou créez un nouveau compte si vous n'en possédez aucun

Sélectionnez vos préférences en matière de communication et de données

PS : il est également possible d'associer votre compte depuis le menu du paramètres du jeu

Pour rappel, de récentes rumeurs évoquaient le lancement imminent d'un launcher PC pour les jeux Playstation. Si le launcher n'est pas encore une réalité, l'intégration du PSN aux portages PC représente une première étape.