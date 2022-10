Steam se dote enfin d’une application potable sur Android et iOS

Steam a publié une mise à jour sur son application mobile à la fois sur iOS et Android. Cette dernière améliore grandement la navigation et la sécurité avec un système de QR Code et de double authentification. Une mise à jour attendue de longue date, puisque l’ancienne version était une vraie tannée à utiliser.

L’application Steam vient de recevoir un sacré coup de jeune ! Valve a en effet diffusé une nouvelle mise à jour à la fois sur iOS et Android qui revoit de fond en comble son fonctionnement et son design.

Il faut l’admettre, l’ancienne version de l’application était une vraie usine à gaz. Désormais, elle se montre très agréable à parcourir. Elle a été repensée de zéro et permet de naviguer plus sereinement, en plus d’apporter de nouvelles fonctionnalités.

L’application Steam apporte son lot de changements

L’application permet de mieux s’y retrouver dans sa bibliothèque. Cette dernière affiche un système de tuiles et en cliquant sur le jeu voulu, on retrouve toutes les informations essentielles ainsi que la possibilité de le télécharger à distance (si votre PC est connecté sur Steam). L’interaction avec la boutique en ligne a aussi été revue. Il était temps ! Plus, Valve a ajouté de nouvelles choses intéressantes à son application, comme la possibilité de se connecter rapidement sur PC en utilisant un QR Code. Plus besoin d’entrer ses identifiants et le code reçu par mail ! Niveau sécurité, on note aussi la présence d’une confirmation de connexion, ce qui n’est pas du luxe. On sait que la plateforme est visée par des campagnes de piratage ces derniers temps.

L’application revue et corrigée permet aussi d’améliorer les échanges d’items sur le marché, de prendre en considération plusieurs comptes sur le même téléphone ou encore d'avoir plusieurs onglets personnalisables. Concernant le Chat, Steam le réserve toujours à une application à part. Cette dernière a également été repensée afin d’être plus simple à utiliser. On apprécie, même si nous aurions aimé que tout soit concentré dans un seul logiciel.

Pour avoir la liste complète des nouveautés, le patch note est disponible sur le blog officiel de Valve. La marque a également réalisé une vidéo qui résume tout. En tout cas, l’application avait besoin d’un grand coup de polish et cette mise à jour est donc salutaire.