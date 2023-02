Age of Empire 2 Definitive Edition est enfin disponible sur Xbox et dans le Game Pass

Bonne nouvelle pour les fans de jeux de stratégie sur console, Microsoft a enfin adapté Age of Empire 2 Definitive Edition sur Xbox, permettant ainsi à un tout nouveau public de découvrir ou redécouvrir le titre mythique.

Depuis la sortie de la version remastérisée de Age of Empire 2 en 2019, les joueurs attendaient avec impatience l’arrivée de l’ancien titre de Microsoft sur ses consoles. Age of Empire 2 Definitive Edition arrive directement dans le Game Pass sur Xbox, mais est également disponible à la vente pour ceux qui ne sont pas abonnés.

Au total, ce sont plus de 200 heures de jeu et plus de 1000 ans d’Histoire qui vous attendent, et cela sans jamais quitter votre canapé. Age of Empire 2 Definitive Edition vous laisse prendre les commandes de 35 civilisations (42 en multijoueur) sur 83 cartes différentes, et durant 34 campagnes solo et 7 campagnes en coopération.

Microsoft a ajusté le gameplay pour les manettes

Évidemment, Microsoft a dû adapter les contrôles aux manettes Xbox ce qui n’est pas simple du tout pour ces jeux de type RTS (real-time strategy). L’interface a donc été repensée pour devenir plus lisible. Microsoft annonce également avoir créé des raccourcis sur la croix directionnelle, mais également des roues de commandes.

Pour simplifier le gameplay et vous laisser vous concentrer sur vos armées, Microsoft a décidé d’automatiser les villageois, et de proposer des commandes contextuelles selon les lieux. Pour les débutants qui n’ont pas l’habitude de jouer à ce type de jeu à la manette, l’entreprise annonce également avoir créé de nouveaux tutoriels et des ressources d’apprentissage spécialement pour le jeu à la manette.

Heureusement, la Xbox étant compatible avec les claviers et souris, il vous est également possible de brancher vos propres périphériques pour retrouver une expérience proche du PC. Le titre est également jouable via le Xbox Cloud Gaming (en Bêta), pour continuer à développer son empire loin de sa console ou de son PC. Le titre est dès à présent disponible sur vos consoles Xbox Series X et S. N'hésitez pas à nous faire des retours d'expérience dans les commentaires.