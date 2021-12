Steam Deck : SteamOS ne pèse plus que 10 Go, vous pourrez installer plus de jeux

Bonne nouvelle pour tous les futurs propriétaires de Steam Deck. Valve a revu sa copie de SteamOS, dont il a significativement réduit la taille. En effet, cette dernière est passée de 24 Go à 10 Go. Assez pour installer un (petit) jeu.

Si tout s’était passé comme prévu, les joueurs ayant précommandé le Steam Deck en juillet dernier seraient aujourd’hui sur le point de recevoir la console. Malheureusement, la pénurie de composants s’en est mêlée, et les premières livraisons sont désormais fixées pour février 2022. En voyant les choses du bon côté, ce petit contretemps permet à Valve d’améliorer SteamOS avant qu’il ne se retrouve entre les mains des utilisateurs. La dernière mise à jour, notamment, apporte de nombreuses optimisations.

Les plus notables sont sans doute le nouveau design de Big Picture, qui va permettre une transition plus fluide entre la portable et le PC, mais surtout la réduction de la taille du système d’exploitation. Autrefois à 24 Go, SteamOS pèse désormais 10 Go, soit plus de deux fois moins. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont commandé le modèle 64 Go et qui ne cracheront pas contre un peu plus d’espace de stockage.

Valve réduit de moitié la taille de SteamOS

Pour ceux ayant opté pour les versions 256 Go et 512 Go, la différence est moins notable. En effet, nombreux sont les jeux qui pèsent plus de 14 Go, que ce gain d’espace ne permettra donc pas d’installer. Reste que les autres titres moins gourmands pourront se faire une petite place sur la console, au bonheur des joueurs. Notons également que Valve semble prévoir deux images BIOS différentes, en fonction du modèle sélectionné. Samsung et Micron seraient en charge de leur fabrication.

Voici la liste complète des améliorations de SteamOS, repérée par un utilisateur de Reddit :

SteamOS image 20211120.2 :



L’écran tactile devrait désormais être fiable à chaque démarrage.

Améliorations cosmétiques de la séquence de démarrage, qui devrait désormais être transparente.

Correction de la sortie HDMI qui ne fonctionne pas après une déconnexion sur certaines configurations.

Amélioration des performances WiFi

Mise à jour de la version groupée de Steam pour le premier démarrage sur les images propres/OOBE

Le système d’exploitation et les logiciels préinstallés occupent désormais beaucoup moins d’espace sur le disque interne (10 Go, contre 24 Go). S’appliquera uniquement lors de la prochaine réimpression complète.

Le BIOS 100 a été publié pour les unités équipées de mémoire Micron, et le BIOS 29 pour les unités équipées de mémoire Samsung. Après la mise à jour vers cette version, vous serez invité à installer une mise à jour du BIOS la prochaine fois que vous serez connecté à l’alimentation électrique.

Mises à jour des pilotes du noyau pour le WiFi, l’audio, le GPU, et autres.

Source : Reddit