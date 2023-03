Le Steam Deck avec écran OLED, ce n’est pas pour tout de suite

Le Steam Deck de Valve n’aura pas de version avec écran OLED, du moins pas dans l’immédiat. Un cadre du constructeur explique pourquoi un tel modèle est compliqué à concevoir et qu’il ne s’agit pas seulement d'une question de changement de dalle.

Est-ce qu'on pourrait un jour voir arriver une version OLED du Steam Deck ? Peut-être, mais ce n’est apparemment pas pour tout de suite selon Pierre-Loup Griffais de Valve, qui s’exprime dans les colonnes de PC Gamer. Changer de technologie d’écran représente en effet un défi technique assez énorme.

L’OLED apporte de nombreux avantages, comme un contraste infini, un calibrage des couleurs plus fin ou encore une consommation d’énergie plus maîtrisée. La Switch OLED nous a montré qu’il était possible de proposer la même console, mais avec une dalle OLED à la place d’un écran LCD. Mais pour un terminal comme le Steam Deck, les choses sont un peu plus compliquées que ça.

Le Steam Deck OLED n’est pas pour tout de suite

Griffais explique qu’il ne suffit pas de changer de dalle pour offrir un modèle OLED de Steam Deck. Les modifications apportées seraient beaucoup plus profondes, étant donné que le terminal est centré autour de son affichage :

« En réalité, l’écran est au cœur du terminal. Tout est ancré à lui. Concrètement, tout est lié à tout dans un produit si petit. Je pense que ce serait beaucoup plus de travail que les gens n’imaginent. Je ne pense pas que nous faisons des concessions, mais la simple idée de changer d’écran et le tour est joué… il faudrait faire beaucoup plus que ça en réalité. »

Il ajoute :

« C’est quelque chose que vous devez prévoir en amont. Quand nous avons travaillé sur cette dalle LCD, nous nous sommes assurés qu’elle pourrait fonctionner parfaitement (…) Il s’agit de la façon dont vous harmonisez ce qu’il y a entre le SoC et la dalle. »

Pour le moment, l’arrivée d’un Steam Deck OLED ne semble donc pas dans les plans de Valve. Il est toutefois très probable que le constructeur américain nous sorte un nouveau modèle de sa console portable un jour, peut-être avec cette technologie embarquée. Il est vrai qu’à l’usage, l’OLED se montre beaucoup plus agréable à l’œil que le LCD, surtout pour un usage jeu vidéo.

Source : PC Gamer