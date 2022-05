Starlink résiste aux cyberattaques russes, des nouvelles de l’iPhone 14 Pro, c’est le récap’ de la semaine

Starlink contre les tentatives de piratage de la cyberguerre russe, une nouvelle fuite lève un peu plus le voile sur l’iPhone 14 Pro, Shanghai subit le rebond de l’épidémie de Covid-19, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Shanghai se débat avec un rebond de l’épidémie du Covid-19 depuis plusieurs semaines, Elon Musk explique comment Starlink résiste pour l’instant et depuis février aux cyberattaques du gouvernement de Poutine. Si vous ne les connaissez pas encore, on vous dévoile les nouveaux panneaux radar et on vous en dit plus sur la fiche technique du futur iPhone 14 Pro. On profite également de ce récap' de la semaine pour vous partager notre test du Samsung Galaxy A33 5G, qui offre une expérience agréable pour un petit prix.

Dites adieu aux vieux panneaux radar

Les anciens panneaux radar installés sur les routes de France depuis 2010 s’apprêtent à disparaitre pour de bon au profit de deux nouveaux modèles. Ces nouvelles versions ont le mérite d’être plus compréhensibles pour les automobilistes étrangers puisqu’elles sont désormais dépourvues de mention en français. Ces deux nouveaux panneaux ont commencé à être déployés par la Sécurité routière en 2017 et devraient remplacés les anciens d’ici la fin de l’année.

Starlink plus forte qu’une cyberguerre russe ?

L’Union Européenne ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Estonie ont révélé avoir été les cibles d’une cyberattaque de la Russie en février, visant à brouiller la connexion sur le continent. Si le gouvernement de Poutine avait également pour intention de s’en prendre au réseau de Starlink, Elon Musk a expliqué sur Twitter que son entreprise a résisté « aux tentatives de brouillage et de piratage de la cyberguerre russe ». Ce dernier s’avoue malgré tout très inquiet pour la suite des évènements.

Surveillez vos enfants si vous ne voulez pas dépenser une fortune sur TikTok

Une jeune femme a livré son expérience au journal anglais The Telegraph et cette dernière devrait encourager plus d’un parent à activer le contrôle parental sur le portable de leur enfant. La mère de famille révèle que sa fille de 10 ans a dépensé environ 2500 euros sur TikTok pour l’influenceur Ohidur247. Après de nombreux mails de réclamations envoyés au service juridique d’Apple, la famille a finalement été remboursée intégralement.

Des nouvelles fraîches de l’iPhone 14 Pro !

Alors que le lancement de l’iPhone 14 approche doucement, on en apprend encore un peu plus sur sa fiche technique grâce aux révélations du leaker @Shadow_Leak sur Twitter. Écran, nouvelle puce A16 gravée en 4 nm par TSMC, capacité de stockage et capteurs photo, on vous dit tout ce que l’on sait dans notre actu dédiée. À noter qu’en plus des caractéristiques techniques, @Shadow_Leak révèle également qu’Apple envisage d’augmenter de 100 euros le prix du modèle Pro, qui serait donc vendu à 1099 dollars contre 999 dollars pour la version Pro de l’iPhone 13.

L’épidémie de Covid-19 s’empare à nouveau de Shanghai

Face au rebond de l’épidémie de Covid-19 depuis plusieurs semaines à Shanghai, Pékin semble avoir pris le parti d’appliquer une politique particulièrement stricte du Zéro Covid. Cette stratégie drastique consiste à cloîtrer les salariés dans leurs usines afin qu’ils ne quittent pas leur lieu de travail à la fin de la journée. Ce système « en circuit fermé » n’empêchant pas le virus de circuler en interne, certains salariés ont fini par se rebeller dans l’usine de Quanta.

Notre test de la semaine

Samsung Galaxy A33 5G : un rapport qualité/prix notable

Samsung relève le défi de proposer un smartphone agréable et qualitatif pour 369 euros. Nous avons apprécié son écran AMOLED, ses performances, son autonomie et son capteur d’empreintes placé sous l’écran. Bien sûr, le Galaxy A33 5G a aussi des points faibles. On regrette que son design soit si peu intéressant, ainsi que son encoche assez vieillotte. La partie audio est un peu ratée et ne vous attendez pas à des miracles si vous êtes un gamer.

