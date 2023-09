Starfield : Nvidia améliore les performances de ses cartes graphiques avec une mise à jour

Nvidia vient de lancer un nouveau pilote destiné à rendre ses cartes graphiques plus rapides sur Starfield, un jeu qui a plutôt tendance à privilégier les cartes AMD. Le nouveau pilote 537.34 est dès à présent disponible.

Si vous avez suivi les comparaisons de performances sur l’édition PC de Starfield, vous avez probablement remarqué que le jeu tourne beaucoup moins bien sur les cartes graphiques de Nvidia, par rapport à celles d’AMD. Pour rattraper son retard, Nvidia vient de déployer un nouveau pilote qui devrait légèrement améliorer votre nombre d’images par seconde.

Cette nouvelle mise à jour, qui porte le numéro de version 537.34, est censée améliorer les performances des cartes graphiques de Nvidia sur Starfield, mais également sur d’autres titres tels que Mortal Kombat 1 et Lies of P. Elle contient également un correctif pour Counter-Strike : Global Offensive, et permet à vos GPU de prendre en charge six nouveaux moniteurs compatibles G-SYNC et cinq nouveaux paramètres optimaux GeForce Experience.

Lire également – Starfield : le jeu tourne mal sur votre PC ? C’est de la faute d’Intel d’après Bethesda

Les cartes graphiques Nvidia bénéficient d’un boost de puissance sur Starfield

Le nouveau pilote de Nvidia promet d’activer Resizable BAR, ce qui permettra d’augmenter les performances sur Starfield pour ses derniers GPU. « Aujourd'hui, Nvidia publie un profil Resizable BAR pour Starfield qui augmente les performances des GPU GeForce RTX 40 Series et GeForce RTX 30 Series pour ordinateurs de bureau et portables », explique Andrew Burnes, responsable du marketing technique chez Nvidia, dans un billet de blog. « Dans notre scénario de test, les GPU de bureau de la série GeForce RTX 40 voient leurs performances augmenter de 5 % en moyenne ».

Pour ceux qui ne la connaissent pas, la technologie promet un nombre d’images par seconde plus élevé sans contrepartie. Resizable BAR rend la totalité de la mémoire tampon graphique accessible à l'unité centrale en une seule fois. L'idée est qu'une fois que les textures, les shaders et la géométrie se chargent plus rapidement, permettant ainsi aux jeux de tourner plus vite.

Chez AMD, la technologie équivalente est Smart Access Memory (SAM), lancée en 2020. Resizable BAR nécessite un GPU de la série RTX 30, et peut fonctionner avec les Ryzens et les puces Intel 10th Gen ou plus récentes. Si vous avez une carte graphique Nvidia récente, vous devriez donc profiter d’un gain de performances en appliquant le nouveau profil ajouté par le pilote le plus récent.