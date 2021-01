CES 2021 : Nvidia lance les cartes GeForce RTX 3060, 3070 et 3080 sur PC portable

Nvidia a présenté sa nouvelle ligne de cartes RTX 3000 dédiées aux PC portables lors d'une conférence virtuelle du CES 2021. Elle arrivera sur plus de 70 ordinateurs gamers et propose une avancée technique d’ampleur par rapport à la génération précédente. Le ray-tracing se démocratise enfin sur les laptops.

En septembre dernier, Nvidia a lancé sa nouvelle génération de cartes graphique RTX 3000, destinée aux PC de bureau. La marque californienne la décline aujourd’hui dans le monde des laptops en annonçant l’arrivée des RTX 3060, 3070 et 3080 sur les PC portables dédiés au jeu.

Ainsi, dès le 26 janvier, plus de 70 ordinateurs portables de toutes marques proposeront ces nouvelles cartes qui viendront remplacer la vieillissante série RTX 2000. Cette génération est bien entendu synonyme de gain de puissance indéniable. Avec la RTX 3060, on peut ainsi espérer jouer à 90 images par seconde avec le ray-tracing activé, le tout en 1080p. Dans sa vidéo de présentation, Nvidia précise qu’un PC équipé d’une RTX 3060 est 1,3 fois plus rapide qu’une PS5. Cela ne veut pas dire grand-chose, mais au moins, on est sûr qu’il fera tourner en “ultra” les derniers gros jeux du moment.

Le ray-tracing se démocratise sur portable

Un PC doté d’une carte RTX 3070 sera lui 1,5 fois plus puissant qu’un laptop avec une RTX 2070 et Nvidia promet ici du jeu à 90 images par seconde en 1440p. Enfin, la RTX 3080 est bien évidemment de la partie sur les portables pour des performances optimales dépassant facilement les 100 FPS en 1440p avec le ray-tracing activé.

Les nouvelles cartes utilisent la troisième génération du fameux Max-Q design qui permet de gagner grandement en finesse tout en étant raisonnable en matière de chaleur dégagée. Il apporte quelques nouveautés que les constructeurs pourront utiliser comme le Dynamic Boost 2.0, qui permet de gérer la consommation entre le CPU et le GPU. De même, on note l’apparition du Resizable BAR, qui permet au CPU d’utiliser toute la mémoire de la carte graphique. Il s’agit de l’équivalent Nvidia du SAM (Smart Access Memory) d’AMD, introduit avec la série RX6000. Enfin, le Whispermode fait son retour en version 2.0 et permet une bien meilleure gestion intelligente de la ventilation.

Pour démontrer la puissance de sa nouvelle gamme, et plus particulièrement de la RTX 3080, Nvidia a publié une petite vidéo dans laquelle un homme lance Flight Simulator sur une configuration à trois écrans. Après quelques minutes de jeu, on se rend compte qu’il n’est pas sur un gros PC de bureau, mais sur un Razer Blade 15 doté d’une RTX 3080.

Plus de 70 PC équipés

Razer ne sera pas le seul constructeur à proposer prochainement des ordinateurs équipés, loin de là. Plus de 70 références de différentes marques sont déjà proposées sur les sites marchands. Parmi elles, on peut citer Acer qui a présenté son nouveau Nitro 5 dans la foulée. Equipé d’un Ryzen 7 et d’une RTX 3060, ce PC de 17 pouces sera vendu au prix de 1399 euros. Asus est également de la partie avec sa gamme ROG. Le Strix 15 et 17 seront ainsi équipés de ces nouvelles cartes, qui ne seront pas de trop pour profiter de l’écran 300 Hz du modèle le plus cher. Alienware a quant à lui dévoilé ses m15 et m17, eux aussi équipés.

D’autres constructeurs viennent s’ajouter à la liste, comme MSI, Lenovo ou encore Razer. Nvidia a annoncé que les laptops équipés d’une RTX 3060 auront un prix de départ de 1000 dollars, tandis que ceux dotés d’une RTX 3070 seront à 1300 dollars minimum. Pour bénéficier d’un ordinateur portable avec une RTX 3080, il faudra casser sa tirelire, puisque le modèle le moins cher sera vendu à partir de 2000 dollars. Les tarifs varient ensuite selon l’appréciation du constructeur et les caractéristiques de ses machines.

L’arrivée de la gamme RTX 3000 signe une petite révolution dans le monde des laptops, qui n’est donc plus à la traine par rapport aux PC desktop. Notons que pour ces derniers, Nvidia a également annoncé l’arrivée prochaine de la RTX 3060, qui promet du jeu en ray-tracing à 60 FPS en full HD. Ne reste plus qu’à espérer qu’il y ait des stocks, les soucis d’approvisionnement étant monnaie courante depuis le lancement de cette génération.