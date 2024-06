Le nouveau écran bleu de la mort de Linux est là, mais à quoi sert-il ?

Linux 6.10 introduit un nouveau gestionnaire de pannes DRM qui offre une version de l'Écran Bleu de la Mort pour les pilotes DRM/KMS. Cette fonctionnalité, longtemps attendue, permet maintenant d'afficher un message clair lors d'une panne, ce qui est crucial pour les systèmes sans support VT/FBCON.

Avec l'évolution rapide des systèmes d'exploitation, la gestion des erreurs critiques est devenue essentielle. En décembre dernier, Linux a fait un pas en avant en introduisant sa propre version de l'écran bleu de la mort avec systemd. Cette initiative a été bien accueillie par les utilisateurs, qui y ont vu dans ce dernier une amélioration par rapport à la version Windows 11, notamment grâce à des messages d'erreur plus utiles.

Aujourd'hui, avec la sortie de Linux 6.10, une nouvelle étape est franchie. Cette version intègre un gestionnaire de pannes spécifique aux DRM (Digital Rights Management) qui permettent d'afficher un écran bleu de la mort en cas de problème avec les pilotes DRM/KMS. Cette fonctionnalité est particulièrement importante pour les systèmes qui sont dépourvus de support VT/FBCON, où les messages de panne du noyau ne sont pas facilement visibles.

Voici comment tester le nouvel Écran Bleu de la Mort sur Linux 6.10

Ce nouveau gestionnaire de pannes DRM nous a été montré par Javier Martinez Canillas, un ingénieur chez Red Hat, qui a partagé une photo sur Mastodon. En utilisant un BeaglePlay, un ordinateur monocarte, il a montré un exemple concret de cette fonctionnalité en action. Cet écran bleu de la mort de Linux est simple et direct, bien que des améliorations futures puissent inclure des QR codes pour les messages d'erreur du noyau et d'autres moyens de présenter des informations techniques de manière plus accessible.

Pour tester cette fonctionnalité sur Linux 6.10 et au-delà, il vous suffit de configurer le support DRM sur les plateformes compatibles. Vous pouvez réaliser un test simple via la commande echo c > /proc/sysrq-trigger. Ce nouveau mécanisme vise à fournir une meilleure visibilité et à faciliter le diagnostic des problèmes matériels et logiciels liés aux pilotes DRM/KMS.

