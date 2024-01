The Mandalorian va avoir le droit à son film, le bloc-notes de Windows va se doper à l’IA, c’est le récap

The Mandalorian va avoir le droit à son film dérivé, Microsoft aimerait booster le bloc-notes de Windows 11 avec de l’IA et un fan recréé Ocarina of Time sous Unreal Engine, c’est le récap !

C’est l’heure du récap du 10 janvier 2024. Aujourd’hui, nous avons une série très populaire qui va être adaptée en film, un fan qui met presque 10 ans a recréer un jeu culte avec un nouveau moteur graphique et un outil de Windows 11 qui va connaître une seconde jeunesse grâce à l’IA. C'est parti !

Lucasfilm annonce le film The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian est la série emblématique de Star Wars. Lancée en 2019 en même temps que Disney+, elle a fait le bonheur des fans au long de ses trois saisons. La prochaine étape sera sur grand écran, puisque Lucasfilm a annoncé la mise en chantier d’un film nommé The Mandalorian & Grogu. Aucune information dessus, si ce n’est qu’il sera réalisé par Jon Favreau. Dans le même temps, la firme de Mickey a annoncé que la saison 2 d’Ahsoka arriverait également bientôt.

Un fan développe un remake d'Ocarina of Time sous Unreal Engine

CryZENx est un développeur qui a une ambition folle : créer un remake d’Ocarina of Time sous Unreal Engine. Après huit ans d’un travail acharné, ses efforts commencent par payer : le remake ressemble réellement à quelque chose… il est même magnifique ! S’il n’est pas encore tout à fait terminé, il est possible de télécharger une démo jouable afin de voir à quoi ça ressemble. Reste à savoir comment Nintendo, si protecteur vis-à-vis de ses propriétés intellectuelles, va réagir à tout ça.

Microsoft veut inclure l’IA dans son bloc-notes

IA ! IA ! Qui n’a pas son IA ! IA partout, IA tout le temps… même dans le bloc-notes de Windows 11 ! L’une des prochaines mises à jour va en effet intégrer cette fonctionnalité au petit logiciel. Il pourra vous aider dans des tâches simples, comme réécrire du texte ou le résumer. Une bonne idée, ce bloc-notes étant encore très utilisé, car bien pratique.

