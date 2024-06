On peut faire des folies avec un volant de Wii et des trottinettes, la preuve en vidéo

Quand un ami se casse le poignet en trottinette électrique, la réaction normale serait de le consoler. Mais si vous êtes ingénieux, vous construisez une “voiture” avec quatre d’entre elles, un volant de Nintendo Wii et une chaussure de sport montée sur un vérin à air.

Depuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter le Code de la route en France, tout comme les vélos. Les utilisateurs doivent désormais se conformer à la signalisation et aux règles de circulation, ce qui vise à réduire les accidents en hausse. Mais un utilisateur, le Youtuber Michael Reeves, a poussé l'innovation encore plus loin en construisant une voiture avec quatre trottinettes électriques après que son ami s'est cassé le poignet au guidon de l’une d’entre elles.

Plutôt que de simplement offrir son soutien à son ami blessé, Michael a décidé de transformer plusieurs trottinettes électriques en une sorte de voiture improvisée. Il en a pris quatre, construit une plateforme et ajouté une chaise pour créer un véhicule unique en son genre. Avec l'ajout d'un circuit électronique et de contrôleurs faits maison, il a réussi à activer simultanément leurs accélérateurs.

Pour rendre son véhicule encore plus insolite, Michael a ajouté une chaussure de sport montée sur un vérin à air comprimé à l'arrière du véhicule. Ce dispositif pousse la voiture pour lui donner une impulsion initiale en simulant un patineur qui prend de l'élan. Il a également utilisé un volant sans fil de la console Nintendo Wii pour la diriger, ce qui ajoute une encore une touche ludique et high-tech à son invention.

Après des premiers tests infructueux, Michael a appris de ses erreurs et a reconstruit le cadre en acier pour rendre le véhicule plus solide. Pour parfaire sa création, il a été jusqu'à acheter un tour pour fabriquer des roulements sur mesure.

Pour tester cette création, Michael a conduit son “véhicule” sur les routes publiques de Los Angeles jusqu'à la maison de son ami. On imagine qu’il se serait fait arrêter plutôt rapidement en France ! En chemin, il a dû remplacer une des trottinettes dont la batterie s'était épuisée. Cette aventure a montré à quel point l'imagination et l'ingéniosité peuvent mener à des créations surprenantes et, étonnamment, fonctionnelles.