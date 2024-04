Matrix 5 est en préparation, voici pourquoi nous ne sommes pas sereins

Après un Matrix 4 décrié et mal aimé par le public et la critique, on pensait la saga des soeurs Wachowski définitivement enterrée. C'était sans compter l'appétit dévorant de la Warner Bros. Discovery qui vient de confirmer le développement d'un 5e opus. Alors, ça sent la pilule bleue ou rouge ?

On ne présente plus The Matrix, la saga de SF culte qui a propulsé la carrière des soeurs Wachowsky au firmament. Après une première trilogie qui a pris fin en 2003 avec l'épisode Matrix Revolutions, on ne pensait plus revoir la licence revenir sur grand écran. Il faut bien reconnaître que la boucle était bouclée et qu'à l'exception d'un reboot, il n'y avait plus grand chose à raconter sur Neo et Trinity (mais pas sur l'univers, loin de là).

Et puis, il y a quelques années de cela, Lana Wachowsky avait pris la parole pour dénoncer la tendance des studios de cinéma à proposer sans arrêt des suites, à ne pas laisser certaines licences mourir. Après cette prise de parole, on pensait donc qu'un éventuel retour de Matrix était fortement compromis.

Mais contre toute attente, un quatrième film baptisé Matrix Revolution a finalement vu le jour en 2021, sous la houlette de Lana qui a choisi de diriger le projet en solo cette fois-ci. Comme vous le savez peut-être, le film est très loin d'avoir fait l'unanimité (certains membres de la rédaction défendent toutefois sa qualité corps et âme) chez le grand public comme chez la critique. En témoignent d'ailleurs des résultats au box-office assez décevant : 160 millions de dollars récoltés dans le monde seulement.

Pas de Wachowsky pour le 5e Matrix, mais un réalisateur prometteur

On aurait pu donc penser que l'échec commercial de ce 4e opus aurait signé l'arrêt de mort de la saga. Et bien non ! La Warner Bros. Discovery vient en effet de confirmer le développement d'un 5ème épisode. Ce Matrix 5 (nous n'avons pas encore le titre définitif) aura une particularité : il sera le premier opus à ne pas être réalisé par l'une des soeurs Wachowsky.

En effet, Lana Wachowsky a fait le choix de se mettre en retrait, ce qui ne nous rassure pas vraiment. On pourra se consoler en se disant qu'elle restera investie dans le processus créatif en tant que productrice. Qui sera derrière la caméra alors ? Il s'agira de Drew Goddard, un scénariste et réalisateur américain avec un CV plutôt séduisant.

En effet, l'homme a débuté sa carrière comme scénariste en écrivant des épisodes pour Lost ou encore Buffy contre les Vampires. Il est également à l'origine des manuscrits de certains films reconnus comme l'excellent Cloverfield ou encore World War Z. Notez qu'on doit également à Drew Goddard la création de la merveilleuse série Daredevil sur Netflix. En tant que cinéaste, son travail est tout aussi intéressant. Il a notamment signé le trop sous-côté Sale Temps à l'Hotel El Royale, et l'hilarant film d'horreur/satire La Cabane dans les bois. Pour conclure, si l'absence de Lana Wachoswky à la réalisation est inquiétante, Drew Goddard pourrait être un bon candidat pour relancer convenablement la série. L'espoir fait vivre.