Star Trek : les acteurs disparus ont droit à un dernier voyage dans l’espace

Une mission historique vers la Lune a été lancée lancée hier. Elle transportait non seulement le premier atterrisseur lunaire américain de la NASA depuis cinq décennies, mais aussi les restes ou l'ADN de centaines de personnes.

La NASA a lancé la mission Peregrine lundi, mais celle-ci est pour le moins assez particulière. Elle utilisait un atterrisseur développé par Astrobotic, une entreprise basée à Pittsburgh, qui sera placé au sommet de la fusée Vulcan Centaur, une coentreprise de Lockheed Martin et Boeing, et concurrencera SpaceX d'Elon Musk.

La fusée a décollé hier de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride à 2h18, heure locale, et s’est séparé de l'atterrisseur environ une heure plus tard. L'atterrisseur a alors entamé un voyage de quatre jours vers la Lune, où il tentera d'effectuer un atterrissage en douceur près de la région du Lacus Mortis, un grand cratère situé sur la face cachée de la Lune.

La fusée transporte les cendres de centaines de personnes

S'il réussit, Peregrine sera le premier véhicule commercial à se poser sur la lune et le premier atterrisseur lunaire américain depuis la mission Apollo 17 en 1972. Il achemine également 20 charges utiles sur la surface lunaire, dont cinq provenant de la NASA et destinées à des expériences scientifiques et technologiques. Cependant, il ne s’agit pas de l’aspect le plus étonnant de la mission.

Parmi ces charges utiles figure un service de “mémorial spatial” fourni par Celestis, une société spécialisée dans l'envoi de restes humains ou d'ADN dans l'espace. Ce service, qui coûte entre 12 500 et 37 500 dollars par gramme de matière, permet aux personnes de réaliser leurs dernières volontés en reposant dans le cosmos.

Pour cette mission, Celestis a passé un contrat avec Astrobotic pour envoyer environ 350 capsules contenant des cendres ou de l'ADN. Certaines de ces capsules seront fixées à l'extérieur de l'atterrisseur et resteront indéfiniment sur la lune. D'autres seront placées dans le deuxième étage de la fusée et continueront à tourner autour du soleil pendant des millions d'années.

Les acteurs de la série Star Trek originale s’envolent vers la Lune

Parmi l’équipage dont les restes se trouvent à bord, on retrouve notamment l’équipe ayant réalisé la série Star Trek originale. On peut notamment citer Gene Roddenberry, le créateur de la série originale Star Trek, sa femme Majel Barrett, qui a joué plusieurs rôles dans la franchise, et leur fils Roddenberry, qui envoie une partie de son ADN en hommage à ses parents.

La fusée transportera également Nichelle Nichols, qui a joué le rôle du lieutenant Uhura dans Star Trek, James Doohan, qui a joué le rôle de l'ingénieur en chef Scotty, et DeForest Kelley, qui a joué le rôle du docteur McCoy. Ils seront également accompagnés de Gloria Knowlan, une fan canadienne de Star Trek décédée en 2011 à l'âge de 86 ans, dont la famille a voulu honorer sa passion pour la série.

La fusée accueille également des personnalités encore plus célèbres : George Washington, John F. Kennedy et Dwight D. Eisenhower, dont les échantillons d'ADN ont été obtenus à partir de coupures de cheveux conservées par des musées et des collectionneurs.

Évidemment, ce mémorial de l'espace a suscité la controverse parmi certains groupes amérindiens, qui considèrent la lune comme sacrée et s'opposent à l'idée d'y envoyer des restes humains. La nation Navajo, la plus grande tribu amérindienne des États-Unis, a notamment écrit une lettre aux autorités fédérales pour exprimer sa consternation et demander une consultation avant le lancement.

« La lune est vénérée et régit les cycles de vie, selon les traditions et les récits navajos. Envoyer quelque chose comme ça là-bas est un sacrilège », a écrit Buu Nygren, président de la nation navajo.

Malgré ces levées de boucliers, le lancement s’est bien déroulé comme prévu, la NASA et le ministère américain des Transports l'ayant jugé conforme à la loi et aux réglementations en vigueur pour les activités spatiales commerciales. D’autres missions moins funestes sont également prévues, dont notamment VIPER, avec laquelle vous pouvez envoyer votre nom sur la Lune.