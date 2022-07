Logitech joue la carte de l’inclusivité avec cette nouvelle gamme d’accessoires non genrés

Progressivement, les marques tentent de proposer des produits plus inclusifs en lançant notamment des gammes au design non genré. C'est le cas de Logitech avec sa nouvelle collection d'accessoires gaming Aurora.

Après Apple qui proposer avec iOS 16 aux utilisateurs de choisir son genre parmi quatre possibilités, une autre marque a décidé d'inclure un peu plus d'inclusivité dans ses produits. En effet, Logitech vient de présenter sa toute collection d'accessoires gaming. Baptisée Aurora, cette gamme “a été conçue pour être inclusive et non genrée”.

Elle marque son inclusivité via la direction artistique de son design et via les options de personnalisation (accessoires personnalisables et de nombreux coloris disponibles) à disposition des utilisateurs et utilisatrices. Voici les différents produits qui composent cette collection :

casque G735 sans-fil

clavier G715 sans-fil

clavier G713

souris G705 sans-fil

8 accessoires personnalisables

Une gamme plus inclusive, pensée toutefois pour les joueuses

Toutefois, la marque précise que cette gamme Aurora a été pensée avant tout pour les joueuses, notamment via les commentaires des utilisatrices de toute la communauté. Cette collection a d'ailleurs “pris vie grâce à une équipe composée majoritairement de femmes responsables de l'innovation, du design, de l'ingénierie et du marketing chez Logitech”.

D'après le fabricant, le processus de conception de la collection Aurora a été axé sur trois segments principaux : le confort, l'accessibilité via un design aux tonalités plus douces et l'utilisation de matériaux translucides, et enfin l'esprit ludique (incarné par les nombreuses options de personnalisation).

Mais quelles sont les caractéristiques techniques des différents appareils de cette gamme ? Voyons cela dans le détail :

Casque gaming sans-fil G735 (229 €) : le G735 embarque un éclairage RGB et un double mixage audio, et il est également le 1er casque à embarquer la technologie de microphone BlueVo!Ce qui permet de moduler la voix de l'utilisateur. Il affiche une autonomie de 56 heures (sans éclairage)

: le G735 embarque un éclairage RGB et un double mixage audio, et il est également le 1er casque à embarquer la technologie de microphone BlueVo!Ce qui permet de moduler la voix de l'utilisateur. Il affiche une autonomie de 56 heures (sans éclairage) Claviers mécaniques G715 et G713 (199 et 169 €) : ces deux claviers adoptent une disposition des touches compactes et une hauteur réglable pour un meilleur confort (un repose-poignets est aussi de la partie). La batterie rechargeable offre 25 heures d'autonomie

: ces deux claviers adoptent une disposition des touches compactes et une hauteur réglable pour un meilleur confort (un repose-poignets est aussi de la partie). La batterie rechargeable offre 25 heures d'autonomie Souris sans-fil G705 (99 €) : Spécialement conçue pour les petites mains et particulièrement légère (85 grammes), cette souris embarque notamment un bouton DPI-cycling pour modifier le DPI à la volée

: Spécialement conçue pour les petites mains et particulièrement légère (85 grammes), cette souris embarque notamment un bouton DPI-cycling pour modifier le DPI à la volée On trouve ensuite 8 accessoires comme le repose-poignet, le câble à breloques, l'étui en forme de coeur, les oreillettes, un microphone, les plaques supérieures pour les claviers, une brosse pour les touches et un tapis de souris

Logitech annonce que les différents produits de la gamme Aurora sont disponibles dès maintenant sur le site officiel de la marque et chez les détaillants internationaux.