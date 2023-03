Star Wars Jedi Survivor : l’histoire se dévoile dans cette incroyable bande-annonce

Star Wars : Jedi Survivor doit débarquer sur nos consoles et PC ce 28 avril prochain. En toute logique, EA et Respawn Entertainment accélèrent la communication autour du titre. À l'occasion de l'ouverture de la GDC, une toute nouvelle bande-annonce centrée autour de l'histoire du titre vient d'être diffusée.

Dans les récentes adaptations vidéoludiques de l'univers de George Lucas, Star Wars : Jedi Fallen Order a réussi à briller en 2019 grâce à une belle proposition mêlant habilement exploration, combats et scénario original.

Couronné à la fois d'un beau succès critique et commercial, il était évident que les équipes de Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) allaient plancher sur un nouvel épisode.

Et bien justement, la suite directe, baptisée Star Wars : Jedi Survivor, doit débarquer prochainement sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Alors que la sortie était fixée à l'origine en mars 2023, le rendez-vous est finalement donné au 28 avril prochain.

Star Wars Jedi Survivor promet une histoire plus sombre

En toute logique, l'éditeur du jeu EA accélère la communication autour du titre. En ce lundi 20 mars 2023, date d'ouverture de la GDC 2023 (Game Developers Conference) de San Francisco, EA vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce centrée cette fois-ci autour de l'histoire du jeu.

Dans cet opus, qui se déroule 5 ans après les évènements du premier volet, les joueurs se retrouveront une nouvelle fois dans la peau de Cal Kestis (toujours incarné par Cameron Monaghan). Toutefois, le Jedi débutant qu'il était a mûri. Notre héros est désormais bien plus puissant, plus expérimenté, et plus confiant dans ses capacités.

“Portant avec lui les lourds souvenirs et les volontés de l'ordre Jedi, son combat contre l'Empire se fait de plus en plus âpre. L'heure est venu pour Cal de décider jusqu'où il est prêt à aller pour sauver ses proches”, annonce EA.

De ce que laisse entendre le trailer, Cal a poursuivi sa lutte contre l'Empire aux côtés de la Résistance à travers toute la galaxie. Malgré tous ses efforts, la peur et la méfiance ne cessent de grandir.

Alors que la guerre semble perdue d'avance, Cal reste déterminé à trouver un endroit sûr, épargné par le joug de l'Empire, pour rebâtir l'ordre Jedi. Cette nouvelle aventure sera l'occasion de revoir des visages connus du 1er épisode, comme Cera Junda, Greez Dritus ou encore Merrin, qui pourra visiblement accompagner Cal en combat cette fois-ci. De nouvelles têtes feront aussi leur apparition, à l'image du mercenaire Bode Akuna.

Pour rappel, un 3e jeu pourrait voir le jeu. En effet, le réalisateur de Star Wars Jedi Survivor s'est dit partant pour réaliser une trilogie.