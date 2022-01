Star Wars Jedi : Fallen Order et 8 autres jeux sont offerts gratuitement sur Prime Gaming

Prime Gaming propose actuellement une offre exceptionnelle en distribuant gratuitement pas moins de 9 jeux à ses abonnés, dont le très bon Star Wars Jedi : Fallen Order. On retrouve également dans la liste Total War : Warhammer, World War Z: Aftermath ou encore Two Point Hospital. Pour pouvoir télécharger et installer ces titres, il vous faudra d’abord souscrire à un abonnement Amazon Prime et récupérer un code. On vous explique tout.



Il est finalement assez rare que Prime Gaming fasse les gros titres. Il faut dire qu’entre Amazon et les jeux vidéos, c’est une histoire compliquée. En dehors du succès de Twitch (racheté par ses soins), le géant américain a essuyé plusieurs échecs avec la sortie controversée de New World et l’annulation de plusieurs autres jeux en développement. Sans compter la concurrence très rude avec le mastodonte Steam et les challengers de plus en plus importants que sont Xbox Game Pass et l’Epic Games Store.

Amazon s’est par ailleurs beaucoup inspiré de ce dernier pour établir sa stratégie. Epic offre un jeu gratuit tous les mois sur sa plateforme ? Qu’à cela ne tienne, Prime Gaming en offre 9 d’un coup. Et pas n’importe lesquels. En figure de proue, on retrouve ni plus ni moins que Star Wars Jedi : Fallen Order, dernier gros titre du studio Respawn, déjà responsable d’Apex Legends.

Comment télécharger gratuitement Star Wars Jedi : Fallen Order

Depuis sa sortie, le jeu a été offert à droite à gauche, à commencer par Stadia le jour de l’anniversaire de la saga, suivi du Xbox Game Pass (encore lui) en novembre 2021. Les joueurs ont donc eu plusieurs occasions de mettre la main dessus gratuitement. Si vous faites partie des quelques hésitants restants, c’est le moment ou jamais, car l’offre se termine le 7 février 2022.

D’autant que si Fallen Order en convaincra plus d’un, le reste de la liste n’a pas à rougir. On retrouve en effet l’excellent jeu de stratégie en tour par tour Total War : Warhammer, ainsi que le terrifiant World War Z : Aftermath. Vous cherchez plutôt à vous détendre ? Optez plutôt pour le loufoque jeu de gestion Two Point Hospital. Notez toutefois qu’il vous faudra souscrire à un abonnement Amazon Prime pour en profiter. Voici la liste complète des jeux offerts ce mois-ci :

Star Wars Jedi : Fallen Order

Total War : Warhammer

World War Z: Aftermath

Fahrenheit Remastered

WRC 7

Abandon Ship

In Other Waters

Paper Beast

Two Point Hospital

Comment télécharger gratuitement Star Wars Jedi : Fallen Order

Sur Prime Gaming, il n’est visiblement pas aussi simple de récupérer un jeu gratuit que chez la concurrence. La plateforme n’hébergeant pas les jeux elles-mêmes, elle passe des partenariats avec les éditeurs et leur propre service, en l’occurrence ici EA et Origin, pour offrir des titres à ses utilisateurs. Il vous faudra donc commencer par récupérer un précieux code. Voici comment vous y prendre :

Si ce n’est pas déjà le cas, souscrivez à un abonnement Amazon Prime en vous rendant sur ce lien

en vous rendant sur ce lien Rendez-vous ensuite sur ce lien

Dans la barre de recherche, tapez Star Wars Jedi : Fallen Order

Cliquez sur le jeu et copiez le code qui s’affiche à l’écran

qui s’affiche à l’écran Cliquez ensuite sur le lien Origin présent dans la fenêtre qui s’est ouverte

présent dans la fenêtre qui s’est ouverte Une fois sur le site d’Origin, sélectionnez Utiliser un code

Collez le code obtenu sur Prime Gaming puis cliquez sur Confirmer

puis cliquez sur Si vous ne possédez pas encore Origin sur votre PC, installez-le

Ouvrez Origin et rendez-vous dans la section Ma Bibliothèque de jeu

et rendez-vous dans la section Vérifiez que vous disposez bien d’au moins 51 Go d’espace libre sur disque de stockage

sur disque de stockage Sélectionnez Star Wars Jedi : Fallen Order et lancez l’installation

Et voilà, après ces (très) nombreuses étapes, vous pouvez enfin profiter du dernier jeu de Respawn sans avoir déboursé un centime, tout en découvrant une nouvelle facette de l’histoire de la galaxie. Si vous souhaitez aller encore plus loin, il ne vous reste plus qu’à découvrir les séries The Mandolarian et The Book of Bobba Fett sur Disney+.