Stadia Pro : Google offre Star Wars Jedi Fallen Order aux abonnés

Pour fêter le jour annuel de Star Wars, Google a prévu une bonne surprise à tous ses abonnés Stadia Pro. La firme de Mountain View leur offre Star Wars Jedi Fallen Order, un jeu commercialisé 40 euros sur la plate-forme de jeu en streaming. L’offre ne concerne cependant pas la version deluxe du jeu, seulement la version standard.

Aujourd’hui, c’est le 4 mai. Une date sacrément importante pour tous les fans de la saga Star Wars. En effet, c’est le Star Wars Day aujourd’hui. Pour tous ceux qui ne le savent pas, le 4 mai est (entre autres) la journée mondiale de Star Wars, une date choisie grâce à un jeu de mots anglophone qui joue sur la proximité entre la date « May the 4th » et la célèbre réplique des films « May the Force Be With You ». À la rédaction de PhonAndroid, nous sommes tous au courant !

Lire aussi – Xbox Game Pass : Microsoft offre 4 mois gratuits à Spotify Premium

Le 4 mai, c’est généralement la bonne occasion de faire de bonnes affaires et de compléter une collection de films, de séries, de goodies, de jouets ou encore de jeux vidéo autour de la licence de Lucasfilms. Pratiquement toutes les entreprises qui vendent un produit Star Wars ont quelque chose à vous proposer aujourd’hui. C’est par exemple le cas de… Google et de son service de jeu en streaming, Stadia. La firme de Moutain View annonce en effet qu’un jeu de la licence Star Wars est offert aujourd’hui aux abonnés de Stadia Pro.

Star Wars Jedi Fallen Order offert aux abonnés Stadia Pro

Ce jeu, c’est Star Wars Jedi Fallen Order, tout récent titre développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts. Si vous êtes abonné à Stadia Pro, vous pouvez dès à présent vous rendre dans votre espace personnel et ajouter le jeu à votre bibliothèque. Vous pourrez ainsi y jouer tant que vous resterez abonné au service. Vous noterez d’ailleurs que c’est l’un des jeux les plus ambitieux parmi tous ceux que Stadia a offerts à ses abonnés Pro, avec Resident Evil 7, Metro Last Light ou encore Rise of the Tomb Raider.

Financièrement, c’est une bonne nouvelle pour les abonnés (surtout les fans de la saga), puisque le jeu est tout de même vendu une quarantaine d’euros sur la boutique de Stadia. Deux remarques importantes. D’abord, l’accès gratuit n’a pour l’instant aucune date de fin. Mais il y a en aura certainement une. Certains jeux restent gratuits pendant un an (ce qui semble être la limite). D’autres le sont pendant un mois seulement (ce qui est un minimum). Seconde remarque, cela ne concerne que la version standard du jeu. Et non la version Deluxe avec tous les DLC.

La gratuité de Star Wars Jedi Fallen Order pour les abonnés à Stadia Pro n’est pas une surprise. En effet, le jeu est également proposé sur le Xbox Game Pass Ultimate depuis novembre 2020, bien avant la signature de l’accord entre Microsoft et EA pour intégrer les jeux EA Play dans le Xbox Game Pass Ultimate.