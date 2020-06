Stadia Pro : Google dévoile la liste des jeux gratuits en juillet 2020

L’abonnement Stadia Pro permet de déverrouiller des jeux gratuitement parmi une sélection qui change tous les mois. En juillet 2020, Stadia propose quatre nouveaux jeux offerts pour les abonnés Pro.

On le rappelle, vous pouvez jouer aux jeux déverrouillés dans le cadre de l’abonnement Stadia Pro. Si vous repassez sur l’offre Stadia standard (gratuit) vous perdrez accès à ces jeux, contrairement aux titres que vous avez achetés sur le Stadia Store. On vous le rappelle, vous pouvez en ce moment tester Stadia Pro gratuitement pendant deux mois.

Crayta

Crayta est une plateforme collaborative pour créer des jeux, partager et jouer avec vos amis. Cette exclusivité Stadia propose des outils intuitifs pour donner vie à vos idées et les partager avec les autres membres de la communauté Stadia. Grâce à la fonctionnalité (en bêta) State Share, vous pouvez créer un lien qui permettra immédiatement à d’autres joueurs de collaborer et de jouer à votre création.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Monster Boy and the Cursed Kingdom est un RPG quatre étoiles qui a déjà un certain succès sur Switch. Le développement du jeu a pris cinq ans dont deux ans pour la seule bande son. On est sur un univers en 2D : absorbez le pouvoir de créatures et devenez un monstre pour résoudre des puzzles, trouver des secrets, et passez les niveaux de ce fantastique RPG, à partir du 1er juilet 2020.

SteamWorld Dig

Autre petit RPG bien sympa, Steamworld Dig. Le but est d’explorer de vastes cavernes dans une ambiance étrange à la croisée du western et du steampunk. De quoi dévoiler des mystères oubliés… Le jeu, très populaire, date de 2013 – il est déjà sorti sur 3DS, PC, Mac, Linux, PS Vita, PS4, Wii U et Xbox One. On le doit au studio Image & Form qui y a combiné des éléments issus de jeux inspirés de Metroid, de Spenlunky ou encore Dig Dug.

West of Loathing

Vous vous souvenez des jeux avec des personnages simplistes qui pullulaient sur le web à l’époque où tout était codé en Flash ? West of Loathing reprend cette esthétique et la pousse à l’extrême dans un jeu RPG comique. L’intrigue se déroule dans le far west de l’univers de Kingdom of Loathing. Attendez-vous à traverser des ravins infestés de serpents, ou castagner des squelettes de cow-boys.

Tous ces jeux seront disponibles gratuitement pour les abonnés Stadia Pro à compter du 1er juillet. D’ici là pensez à déverrouiller les six jeux offerts au mois de juin ! Que pensez-vous de la sélection Stadia Pro de juillet ? Partagez votre retour dans les commentaires.