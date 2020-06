Stadia : Google dévoile les 6 jeux gratuits de juin 2020

Stadia Pro permet tous les mois à ses abonnés de jouer à plusieurs jeux vidéo gratuits. Google vient d’ailleurs de lever le voile sur la sélection de jeux offerts au cours du mois de juin 2020. Ce mois-ci, la firme a mis le paquet avec plusieurs titres réputés, dont Superhot et The Elder Scrolls Online.

Comme PlayStation Plus et Xbox Live Gold, l’abonnement Stadia Pro permet de récupérer tous les mois plusieurs jeux vidéo gratuitement. Proposée à 9,99 € par mois, l’offre permet aussi de profiter d’un accès jusqu’à 4K HDR 60 FPS et du son 5.1 surround. Pour rappel, Google propose actuellement de tester gratuitement Stadia Pro pendant une période de deux mois.

La liste des jeux offerts en juin 2020 aux abonnés Stadia Pro

Dans un premier temps, on vous invite à tester Get Packed sur Stadia, un jeu de coopération délirant où vous devrez déménager des maisons entières en évitant la casse. Ensuite, vous pourrez vous jeter sur Little Nightmares. Dans ce jeu de réflexion, vous incarnez une petite fille prisonnière d’un bateau hanté. Le jeu se distingue surtout grâce à son ambiance sombre et ses graphismes léchés.

Get Packed – à télécharger dès le 1er juin 2020

Little Nightmares – à télécharger dès le 1er juin 2020

Panzer Dragoon : Remake -à télécharger dès le 1er juin 2020

Power Rangers : Battle for the Grid – à télécharger dès le 1er juin 2020

Superhot – à télécharger dès le 1er juin 2020

The Elder Scrolls Online – à télécharger dès le 16 juin 2020

Plus classique, Panzer Dragoon : Remake permet d’incarner un dragon dans un univers d’heroïc-fantasy. Il s’agit d’un remake du célèbre jeu de Sega de 1995. Ensuite, on vous conseille le jeu de combats Power Rangers : Battle for the Grid et Superhot. Dans ce jeu de tir, le temps s’arrête dès que vous bougez. Enfin, Stadia Pro permet de récupérer The Elder Scrolls Online, un jeu d’aventures et de rôle. Que pensez-vous de la sélection du mois ? On attend votre avis dans les commentaires.