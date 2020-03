xCloud : Microsoft testerait le service de jeu en streaming sur Windows 10

Déjà prévu Android où la période de beta test est d’ores et déjà en cours, le service de jeu en streaming de Microsoft arrivera bien évidemment sur Windows 10. Phil Spencer, le patron de la division Xbox chez Microsoft serait même en train de tester le service, ou du moins quelque chose d’approchant. Preuve s’il en est qu’une officielle n’est pas très loin.

Il y a quelques jours, nous rapportions les propos tenus par Phil Spencer, patron de la division Xbox chez Microsoft, à propos de l’avenir des consoles de jeu. Selon lui, les consoles de jeux ont encore au moins dix ans devant elles avant de disparaître. Disparaître au profit de quoi ? Du jeu en streaming bien évidemment. Pour lui, une console est le meilleur matériel pour jouer dans son salon. Bien sûr, le fait que la console ne soit pas nomade pose un problème.

D’où le projet xCloud qui semble être vu comme une offre complémentaire que Microsoft développe pour les autres plates-formes de jeu. Nous retrouvons dans cette liste les smartphones ainsi que… les ordinateurs. Car, sans grande surprise, xCloud ne se cantonnera pas aux appareils sous Android, mais arrivera logiquement aussi sous Windows 10. Imaginez pouvoir faire une partie de Halo 5 sur une Surface Pro. Bientôt, ce ne sera plus un rêve !

Est-ce vraiment xCloud ou du streaming entre Xbox One et Windows 10 ?

Si vous souhaitez avoir une preuve que Microsoft travaille bien sur l’adaptation de xCloud sur Windows 10, en voici une. Selon un utilisateur du forum Reddit, qui a posté une photo pour prouver ses dires, le même Phil Spencer cité précédemment aurait été croisé sur le Xbox Live en train de tester une application de jeu en streaming destiné au système d’exploitation pour PC. Rien que le fait que Phil Spencer ne se cache pas lors de cette phase de test est déjà un signal intéressant.

Vous noterez que l’application ne s’appelle pas xCloud, mais « Xbox Game Streaming », ce qui pourrait signifier qu’il s’agit plutôt d’une version test du service de streaming local que Microsoft propose d’ores et déjà entre une Xbox One et un smartphone Android. Cette application pourrait être la première étape de Microsoft avant de déployer xCloud sur Windows 10. Rappelons qu’une annonce sur ce sujet est programmée pour le 18 mars 2020. Soit en début de semaine prochaine.

