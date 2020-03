Microsoft dévoile un étonnant prototype de manette destinée au jeu sur smartphones

Microsoft a publié sur YouTube une vidéo montrant un prototype de manette sans fil développée pour les smartphones et les tablettes. Très adaptable, cette manette est composée de plusieurs modules complémentaires qui adaptent la prise en main au besoin du jeu, mais aussi à la forme de l’appareil auquel elle est connectée.

Il existe deux types de consoles portables. Celles qui ont les contrôles sous l’écran, comme une Nintendo Gameboy (Gameboy Advance comprise) ou une PC Engine Turbo Graphx. Et il y a celles où les contrôles sont répartis de chaque côté de l’écran, comme une Sega Game Gear, une Sony PlayStation Portable (ou une PlayStation Vita) ou encore la Switch en configuration nomade. Depuis longtemps, les fabricants d’accessoires ludiques, Razer (avec la récente manette Kishi), Asus, SteelSeries, proposent des solutions afin d’approcher la téléphonie d’une prise en main des consoles portables, voire de salon.

Microsoft a mis en ligne la semaine dernière une nouvelle vidéo présentant sa propre vision du jeu sur smartphone et sur tablette. Vous pouvez retrouver cette vidéo en fin de cet article. Le document dure 73 secondes et il dévoile un prototype de manette dite « versatile ». Il ne s’agit que d’un prototype visant à explorer différente technique pour améliorer la jouabilité sur des terminaux où la prise en main est, par nature, uniquement tactile.

Une manette, plusieurs prises en main

Ce que vous pouvez voir ci-dessus et ci-dessous est un accessoire modulaire et adaptable composé de plusieurs parties. Les deux plus importantes supportent les boutons, les sticks et la croix directionnelle. Vous noterez aussi la présence de touches avec le logo « Xbox ». À ces deux parties, vous pouvez rajouter des renforts pour la prise en main. Et vous placez chaque moitié sur les côtés de l’appareil (une tablette ou un smartphone), comme pour la Switch, par exemple. Et, toujours comme la Switch, une partie centrale peut être ajoutée afin de combiner les deux moitiés avec les boutons et créer une manette Bluetooth, le mobile ou la tablette devenant un simple écran.

Ce prototype est intéressant pour deux raisons. D’abord parce que cette vision du jeu mobile est adaptable selon les besoins et les préférences des usagers. Pourquoi se contenter d’une seule vision quand plusieurs peuvent coexister ? Seconde raison de l’intérêt de ce prototype est le fait qu’elle émane de Microsoft. La création de ce prototype pourrait être liée au développement de Project xCloud que la firme développe sur Android. Il se pourrait que Microsoft développe une manette ou une gamme de manettes pour accompagner le lancement de ce service sur l’OS mobile.