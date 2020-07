Stadia : Google n’impose plus de brancher la manette pour jouer sur Android

Google Stadia permet désormais de jouer avec la manette officielle sans fil sur les smartphones Android compatibles. Le câble USB type C y était alors indispensable, alors qu’il est possible de jouer sans aucun câble sur ordinateur et Chromecast.

Tout n’est pas encore parfait sur Stadia, mais on ne peut pas reprocher à Google de ne pas faire d’efforts. La firme avait fait plusieurs promesses ambitieuses lors de la présentation du service, et la principale d’entre-elles est déjà là : il est dès à présent possible de jouer en streaming à des jeux de qualité depuis votre ordinateur, télévision, voire même smartphone du moment où vous possédez un smartphone Android compatible.

Stadia comble petit à petit ses fonctionnalités manquantes

Le service fonctionne étonnamment bien, même s’il arrive parfois que l’image se fige pendant une poignée de secondes si vous êtes connecté en WiFi, en 4G ou que votre connexion internet manque de bande-passante – vous pouvez d’ailleurs vérifier ce dernier point via le test de débit officiel de Google Stadia. Comme votre écran et votre manette sont connectés directement aux serveurs de Google la latence est très faible.

Et globalement pouvoir profiter de jeux avec Ray Tracing et très haut niveau de détails sans le matériel onéreux pour le faire, ou sur des dispositifs comme des smartphones, et sans perdre de temps en installations et mises à jour est un vrai bonheur. Mais parmi les limitations actuelles, une était particulièrement peu pratique : pour jouer avec la manette officielle sur Android, il fallait obligatoirement brancher l’appareil à votre smartphone via USB type C.

Alors même qu’il est possible de jouer sans fil depuis plusieurs mois sur ordinateur (PC et Mac) dans le navigateur Google Chrome. Google commence néanmoins à déployer la possibilité de jouer sur les smartphones compatibles sans brancher la manette Stadia. Comme sur Chrome, il faut s’assurer que la manette est connectée au même réseau WiFi. L’application Stadia sur votre smartphone ou tablette vous proposera une combinaison de quatre touches qui vous permettra de lier la manette à l’appareil.

La fonctionnalité ne semble pas encore disponible chez tout le monde, déploiement progressif oblige. Elle implique l’activation d’une composante serveur, il n’est donc pas nécessaire de mettre l’APK de Stadia à jour.

