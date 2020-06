Stadia : Google commence à activer le bouton Assistant sur la manette, voici à quoi ça sert

Google commence à activer le bouton Assistant sur les manettes Stadia Controller. Pour l’heure, on est néanmoins très loin des promesses de Google : l’assistant se cantonne à ce qu’il fait sur vos autres appareils, sans fonctionnalité spécifique pour les jeux.

Google commence à activer le bouton Google Assistant sur les manettes Stadia Controller. Pour l’heure, l’assistant de la manette ne fonctionne que sur les TV équipées de Chromecast. Appuyer sur le bouton reste inutile sur PC et Mac ou sur les smartphones Android compatibles. Pour l’instant, la fonctionnalité est très décevante. Lorsque vous appuyez dessus connecté à un Chromecast, l’assistant se lance, tout simplement, comme sur tous vos autres appareils.

Google Assistant ne sert pas encore à grand chose, mais la firme réalise peu à peu ses promesses

Vous pouvez alors lui demander la météo, allumer-éteindre les lumières et lancer votre playlist sur Spotify. Un petit micro situé près de la prise jack permet d’améliorer la captation de votre voix. Pour le reste, l’implémentation actuelle ignore totalement les besoins des joueurs. Ce que l’on peut trouver assez frustrant alors que Stadia est disponible depuis novembre 2019, et que nombre des fonctionnalités promises au départ manquent encore et toujours à l’appel. Parmi elles, beaucoup d’espoirs reposent sur une version adaptée de l’Assistant.

Google a promis par exemple qu’il serait possible de demander à l’assistant au cours d’une partie, un tutoriel ou du contenu additionnel pour vous aider à terminer un niveau. Il faut néanmoins pour cela que l’Assistant comprenne le contexte dans lequel il est invoqué. A savoir non seulement le jeu, mais aussi le nom du niveau, du chapitre dans lequel vous rencontrez des difficultés. Et tous les noms d’objets, personnages et lieux du jeu auquel vous jouez et qui peuvent aider l’Assistant à trouver exactement l’info que vous recherchez.

Pour l’heure, Google semble même rendre l’accès à du contenu additionnel sur YouTube inutilement compliqué. Votre clavier, souris et manette sont bloqués dans l’onglet Stadia. Il faut pour en sortir appuyer quelques secondes sur le bouton Stadia de la manette ou Shift + Tab sur le clavier (ce qui ne met pas le jeu en pause), ou quitter complètement le jeu. Malgré cette petite frustration, on constate que Google prend les mesures pour honorer petit à petit ses promesses de lancement

Même si beaucoup reste encore à faire, le service fonctionne étonnamment bien selon nos tests – à condition d’avoir une connexion internet de relativement bonne qualité.

