Le SSD interne Crucial BX500 est à petit prix chez Amazon pour les soldes

Vous recherchez un SSD interne pas cher pendant les soldes ? Le Crucial BX500 fait l'objet d'une belle réduction dans toutes les capacités de stockage. 240 Go, 480 Go, 1 To et 2To, quel que soit l'espace qui vous convient, Amazon offre jusqu'à 27% de réduction sur le prix du SSD.

Le Crucial BX500 est un SSD interne à mémoire flash 3D NAND. Passez à la vitesse supérieure pour pas cher si vous utilisez toujours un vieux HDD ou remplacez votre SSD actuel par ce modèle performant. Démarrage rapide, temps chargement plus court, transfert rapide de vos fichiers, améliorez votre expérience dans toutes les situations.

À l'occasion des soldes d'été, Amazon propose une réduction de 27% sur le prix de la version 240 Go du Crucial BX500. Il est à 28,99 € au lieu de 39,59 € habituellement. Et si vous avez besoin de plus d'espace de stockage, les versions 480 Go, 1 To et 2 To sont également en promotion. Leurs prix respectifs sont de 47,20 € au lieu de 61,19 €, 17,01 € au lieu de 84,98 € et de 175 € au lieu de 205 €.

Le SSD interne Crucial BX500 est au format 2,5 pouces avec interface SATA III 6 Go/s. Profitez de vitesses de lecture et d'écriture séquentielle pouvant atteindre 540 et 500 Mo/s respectivement pour le transfert de vos fichiers.