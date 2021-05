Apple Watch : Spotify permet enfin de télécharger de la musique

L'application Spotify sur Apple Watch permettra désormais de télécharger des morceaux. Le géant du streaming musical s'est engagé à proposer cette nouvelle fonctionnalité dans les semaines à venir sur son application WatchOS. Il sera donc possible d'écouter de la musique hors ligne via la montre connectée. Plus besoin d'iPhone !

Depuis novembre dernier, l'application Spotify disponible sur Apple Watch permet de streamer de la musique directement depuis la montre connectée. De facto, les utilisateurs souhaitant écouter de la musique pendant leurs séances de sport ou leurs balades ne sont plus contraints d'embarquer leur iPhone. L'option passe par le WiFi ou la 4G (si vous êtes équipé d'un modèle cellulaire).

Plus récemment, Spotify a annoncé l'arrivée d'un mode hors ligne pour les Apple Watch. “Nous déployons la possibilité de télécharger vos listes de lecture, albums et podcasts préférés sur Apple Watch” explique Spotify dans un communiqué sur son site web.

Comment télécharger de la musique sur votre Apple Watch depuis Spotify ?

Avant de partir en balade, ou à la salle de sports, vous pourrez télécharger vos morceaux favoris sur la montre connectée. Pour les écouter, via des AirPods par exemple, vous n'aurez ni besoin de connexion 4G ni de votre iPhone. “Les utilisateurs Premium pourront télécharger tout ce qu'ils écoutent pour une véritable expérience hors ligne et sans téléphone” se félicite le numéro 1 du streaming musical. Sans surprise, l'option est réservée aux abonnés payants.

Pour télécharger des morceaux sur votre Apple Watch, il faut d'abord se rendre dans l'application iOS de Spotify. Une nouvelle option “Télécharger sur Apple Watch” se tardera plus à apparaître dans l'interface. Voici la marche à suivre :

Recherchez la musique et les podcasts que vous souhaitez télécharger sur Spotify

Appuyez sur les trois petits points

Choisissez Télécharger sur Apple Watch

Pour vérifier la progression des téléchargements, Spotify vous invite à vous rendre dans la section Téléchargements de la montre. Une fois les téléchargements terminés, l'application affichera une petite flèche verte à côté des morceaux sélectionnés. Cette nouvelle fonctionnalité, attendue depuis longtemps, sera disponible dans le monde entier dans les semaines à venir.