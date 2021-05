Wear OS : l’écoute musicale sans smartphone arrive avec Spotify et YouTube Music

Il sera bientôt possible d’écouter de la musique sur une smartwatch Wear OS sans avoir besoin d’un smartphone. Parmi les applications compatibles, nous retrouvons notamment Spotify et YouTube Music. Cette nouvelle fonction sera proposée avec toutes les montres dotées de la version de Wear OS développée conjointement par Samsung et Google.

Nous l’avons signalé hier dans notre article dédié à Wear OS : Google développe avec Samsung la nouvelle version du système d’exploitation pour smartwatch. Elle animera non seulement les prochaines montres connectées de la firme coréenne, dont la Galaxy Watch 4 qui fait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois, mais aussi la prochaine smartwatch que Fitbit va développer. Il s’agira de la première montre de Fitbit créée depuis son rachat par Google.

Lors de la keynote de Google I/O, que nous avons suivi avec intérêt hier soir et dont vous pouvez retrouver dans nos colonnes un résumé complet, la firme de Mountain View a promis que le nouveau Wear OS offrira davantage de fonctionnalités et d’usages. Certaines applications comme Maps, Assistant et Pay seront améliorées, tandis que d’autres feront leur apparition. Ce sera notamment le cas de YouTube Music.

Ecouter de la musique sur une smartwatch sans smartphone

L’intérêt de YouTube Music dans une montre connectée n’est évidemment pas de regarder des clips vidéos sur un écran qui mesure moins de 2 pouces, mais d’écouter en arrière-plan des playlists stockées dans la montre, sans l’aide d’un smartphone. Il suffit ensuite de connecter des écouteurs sans fil, type Pixel Buds.

Une bonne nouvelle qui est double, puisque l’accès au stockage interne sera également proposé aux développeurs tiers. Ainsi, Spotify annonce dès à présent qu’une nouvelle application, développée pour cette nouvelle version de Wear OS, arrivera prochainement. Elle tirera parti des widgets Tiles et proposera l’écoute musicale hors ligne et sans smartphone.

C’est donc une nouvelle fonctionnalité qui arrive dans Wear OS. Elle existe déjà chez Apple, ainsi que chez Huawei et Honor (avec la Honor Watch GS Pro par exemple). Aujourd’hui, elle n’existe pas nativement chez Wear OS. Il faut télécharger une application sur le Play Store et transférer manuellement des fichiers MP3 dans le stockage de la montre. L’application va lire les fichiers qu’elle détecte. Avec YouTube Music et Spotify, tout sera plus simple.