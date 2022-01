Spotify reste en tête des plateformes de streaming musical, Apple Music lui grignote des parts

Dans le monde du streaming musical, Spotify est depuis toujours le roi. Mais sa place de leader est de plus en plus contestée, notamment par Apple Music. Tandis que le premier accapare 31 % des utilisateurs en 2021, le second se rapproche doucement en obtenant 15 % de parts de marché. Amazon Music et Tencent Music le suivent de près.

Chaque année, le nombre d’utilisateurs payants pour les plateformes de streaming musical augmente. Selon une nouvelle étude de MIDiA, ils étaient 524 millions en 2021. C’est 109,5 millions de plus qu’en 2020, soit une hausse globale de 26,4 %. Un phénomène que l’on peut, encore une fois, attribuer à la pandémie de COVID-19 qui a poussé les internautes à écouter plus de musique pour passer le temps durant les confinements.

La question étant : pour quelle plateforme ont-il opté ? Sans surprise, la majorité se trouve sur Spotify. Depuis ses débuts, le service s’est confortablement installé à la première place des plateformes de streaming, ce qui s’est de nouveau confirmé en 2021. Ainsi, ils sont 31 % à se trouver dans l’écurie verte. Pour autant, ce leadership pourrait bien être de courte durée. En effet, Spotify a perdu des parts de marché par rapport à 2020, où il regroupait alors 33 % des audiophiles.

Apple Music se rapproche petit à petit de Spotify

Où sont-ils partis ? Difficile à dire avec certitude, mais Apple Music pourrait bien être le responsable. Le service, qui a lancé en octobre dernier son offre Voice Plan à seulement 5 €/mois, occupe la seconde place du classement en 2021 avec 15 % de parts de marché. En ajoutant la qualité lossless et l’audio spatial, la plateforme s’est adressée directement aux passionnés de musique, là où Spotify a une cible plus grand public.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve ex aequo Amazon Music et Tencent Music, qui se partagent tous deux 13 % des parts de marché. YouTube Music est quant à lui encore quelque peu à la traîne avec 8 % des parts de marché, malgré ses efforts pour attirer un plus large panel d’utilisateurs, notamment par son offre gratuite. Le français Deezer est quant à lui loin derrière avec 2 % des parts de marché.