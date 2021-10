YouTube Music va lancer sa formule gratuite à la sauce Spotify

YouTube Music va lancer prochainement une offre gratuite inspirée de Spotify. D'abord disponibles pour les utilisateurs canadiens, elle permettra d'écouter de la musique aléatoire en arrière-plan sans nécessiter d'abonnement. Bien entendu, les publicités seront de la partie.

YouTube Music se positionne doucement mais sûrement sur le marché des applis de streaming musical. Bien entendu, le service de Google ne rivalise pas encore Spotify, le leader incontesté du secteur, mais YouTube Music a tout de même atteint les 50 millions d'abonnés en septembre 2021. Une belle progression depuis le lancement du service en 2018.

Et justement, YouTube Music va se doter prochainement d'une fonctionnalité particulièrement appréciée des utilisateurs de Spotify : une formule entièrement gratuite. Il faut dire que la recette a fait ses preuves. À titre d'exemple, Spotify enregistre 200 millions d'abonnés gratuits. Pour Spotify, le modèle gratuit est une formidable porte d'entrée pour les utilisateurs qui peuvent s'essayer au service avant de passer éventuellement sur une formule payante.

C'est exactement ce qu'a en tête Google avec cette version gratuite de YouTube Music. “La semaine dernière, nous avons annoncé à nos auditeurs de YouTube Music que la lecture en arrière-plan sera bientôt disponible au Canada, gratuitement, à partir du 3 novembre 2021″, rappelle YouTube dans un article de blog officiel.

YouTube Music va lancer sa formule gratuite à la Spotify

Concrètement, cette formule permettra d'accéder sans abonnement à des millions de chansons et playlists, personnalisées selon vos goûts et votre historique grâce aux algorithmes de YouTube. Il sera également possible d'écouter de la musique en arrière-plan, c'est-à-dire soit en ayant l'écran de votre smartphone éteint ou en utilisant d'autres applications.

Comme vous vous en doutez, il y aura des restrictions, à commencer par l'impossibilité d'écouter des chansons à la demande, de regarder des vidéos sur YouTube Music ou encore de faire défiler des titres de manière illimitée. Avec l'arrivée de cette formule gratuite, les abonnés à YouTube Premium disposeront d'avantages exclusifs supplémentaires, “comme la sélection de musique à la demande et les sauts illimités”.

Pour l'heure, impossible de savoir quand Google compte proposer cette version gratuite de YouTube Music sur les autres marchés, et notamment en France. “Nous vous tiendrons informés des plans d'expansion mondiaux”, conclut Google dans son communiqué.