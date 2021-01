Spotify pourrait augmenter le prix de l’abonnement jusqu’à 20,99 euros par mois

Spotify sonde en ce moment ses utilisateurs français autour d'offres d'abonnement légèrement plus chères. Les nouveaux tarifs seraient compris entre 10,99 €/mois et 20,99 €/mois.

Spotify enchaîne les succès avec plus de 144 millions d'abonnés Spotify Premium (sur 322 millions d'utilisateurs au total). Mais sa rentabilité reste très fragile. Le nombre d'utilisateurs gratuits progresse en effet plus vite que les abonnements Premium. Et la plateforme a essuyé en 2019 une perte sèche de 116 millions d'euros. En parallèle, les artistes se plaignent depuis un certain temps qu'il ne gagnent pas assez d'argent.

La firme investit par ailleurs beaucoup dans l'amélioration de la plateforme. Avec par exemple plus d'options pour personnaliser les playlists, ou l'ajout de la prise en charge des fichiers MP3 sur les smartphones Android. C'est donc dans ce contexte que l'on apprend que Spotify va prochainement augmenter les prix de ses abonnements Premium.

Spotify teste la réaction des utilisateurs à des abonnements compris entre 10,99 €/mois et 20,99 €/mois

Des captures reprises par le blog iGen montrent en effet que Spotify sonde en ce moment les clients français pour savoir ce qu'il penseraient d'offres dont le prix serait compris entre 10,99 €/mois et 20,99 €/mois. Pour l'heure, le prix de l'abonnement Premium standard est de 9,99€ /mois. Spotify propose également un abonnement famille qui permet d'utiliser jusqu'à 6 comptes à 14,99 €/mois, et un abonnement Duo Premium à 12,99 €/mois.

Dans le détail, voici la liste des nouvelles offres et tarifs tels que présentés dans le sondage :

Spotify Premium Individuel : 10,99 €/mois

: 10,99 €/mois Spotify Premium Famille : 17,99 €/mois ou 20,99 €/mois selon les sondages

On note que la différence n'est pas très grande sur l'abonnement standard, puisque l'abonnement n'augmente que de 1 € par mois. Néanmoins, si cela se confirmait, Spotify serait le premier à casser la barrière psychologique des 10 €/mois, ce qui pourrait faire des émules parmi ses concurrents. Malgré une hausse de prix plus importante, l'abonnement famille resterait très intéressant à condition de l'exploiter pleinement.

Même à 20,99 €/mois, divisé par six, l'abonnement famille reviendrait à seulement 3,49 €/mois par utilisateur, contre 2,49 €/mois par utilisateur actuellement. Ces nouveaux prix permettraient à Spotify de générer plus d'entrées d'argent sans trop alourdir le coût du service pour les utilisateurs.

Reste à savoir le calendrier pour la mise en place de ces nouveaux tarifs. Même si ce n'est pas la première fois que Spotify augmente le prix de l'abonnement Premium, il faut bien sûr souligner que ce sondage n'équivaut pas à une annonce de hausse des tarifs. En tout cas pour le moment…

Source : iGen