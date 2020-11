Spotify : il sera bientôt possible de changer l’image de couverture d’une playlist sur Android

Spotify apporte régulièrement de petites nouveautés concernant son interface. Celle du jour concerne la couverture des Playlist, qui sera maintenant personnalisable sur Android. La chose est disponible pour une poignée d’utilisateurs et pourrait débarquer pour tout le monde dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

Les Playlist sur Spotify sont au centre de l’expérience utilisateur. Il est possible de faire ses propres compilations mais également de les partager au monde entier et d’écouter celles des autres. L’image de couverture de ces Playlist peuvent se modifier sur la version desktop de l’application, mais pas sur Android. Une chose qui va vraisemblablement changer.

Lorsque vous créez une Playlist directement depuis l’application Android, l’image mise en avant est automatiquement générée. Elle est compilée avec quatre visuels d’albums triés dans la liste. Une nouvelle version de la page de modification des Playlist permet désormais de changer cette image, selon certains utilisateurs de Reddit.

Sur votre Playlist sur Android, il faudra simplement appuyer sur les trois petits points en haut à droite pour la modifier. Il sera toujours possible de changer le nom ou l’ordre des chansons. Le tout s’annonce très simple à utiliser, comme d’habitude avec Spotify. Si cela ne changera pas drastiquement la vie des utilisateurs, c’est toujours un ajout sympathique pour ceux qui aiment avoir la main mise sur tous les aspects de leurs compilations. Plus besoin de passer par un PC, donc. Une bonne chose.

Spotify ajoute régulièrement des fonctionnalités

Spotify aime régulièrement ajouter des petites choses sympathiques sur son application afin de faciliter la vie des utilisateurs. Concernant les Playlist, le confinement a été l’occasion de lancer des sessions de groupe pour rester connecté avec ses amis. Plus encore, la plate-forme a permis aux auditeurs d’avoir plus de 10 000 titres dans leur bibliothèque. Pratique pour les professionnels, par exemple. D’autres petits ajouts discrets ont également été mis au fil des mois. Par exemple, il est désormais possible de retrouver une chanson uniquement grâce à ses paroles. Idéal si vous avez la chanson dans la tête sans connaître son titre ni l’artiste.

Dans tous les cas, on peut espérer une arrivée des modifications approfondies des Playlists sur Android très bientôt.

Source : Reddit