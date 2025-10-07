Spotify s’invite dans ChatGPT et c’est très pratique, voici comment s’en servir

Vous pouvez désormais connecter Spotify à ChatGPT pour tirer le meilleur parti de la plateforme de streaming audio. Voyons ce que cela permet de faire et comment ça fonctionne.

Les plateformes de streaming audio ont le même “défaut” que leurs équivalents vidéo : il y a tellement de choix que parfois, on ne sait pas quoi choisir. Certes il existe plusieurs manières d'orienter ses recherches, ne serait-ce que par genre ou époque musicale, mais ce n'est pas toujours adéquat. Comment faire dans ce cas ? En appelant l'intelligence artificielle à la rescousse. Ça tombe bien, Spotify annonce son intégration dans ChatGPT.

Le principe est très simple : pouvoir demander à l'IA de trouver des musiques, des playlists ou des podcasts en fonction de nos envies du moment. Comme si vous étiez dans un magasin de disques et que vous demandiez à un employé de vous conseiller. En fonction de votre formule d'abonnement à Spotify, les possibilités sont plus ou moins poussées. Les utilisateurs gratuits peuvent tout de même faire plusieurs choses intéressantes.

Voici comment se servir de ChatGPT pour mieux exploiter Spotify

Commencez par vous connecter à ChatGPT, que ce soit sur mobile iOS ou Android, voire sur la version Web du chatbot. Peu importe que vous ayez un abonnement payant ou non. Une fois cela fait :

Démarrez une conversation en mentionnant Spotify et formulez votre requête. Par exemple : “Spotify, tu peux me trouver une playlist pour m'aider à me concentrer sur mon travail ? Quelque chose de calme, mais pas de la musique classique“. Vous pouvez également parler directement d'artistes, d'albums ou encore de podcasts. ChatGPT vous demande alors de vous connecter à Spotify. Faites-le. Les résultats s'affichent. Appuyer ou cliquer sur l'un d'eux l'ouvre dans Spotify.

Si vous n'avez pas d'abonnement à Spotify, vous êtes limité à la recherche dans les playlists pré-établies du service. Un abonnement payant permet de demander la création d'une playlist personnalisée. Pour le moment, l'intégration de Spotify dans ChatGPT est disponible en anglais dans 145 pays. Nous n'avons pas réussi à la faire fonctionner en France, mais ça ne saurait tarder. Plus qu'à patienter un peu.