On connait le nom officiel de Spider-Man 4, voici comment s’appelle le prochain film de l’homme-araignée

Le nom du prochain film Marvel mettant en scène Spider-Man dans le rôle principal a désormais un nom. Il en dit un peu plus sur le ton qu'adoptera le long-métrage après les événements du précédent opus.

Ne m'appelez plus jamais Spider-Man 4. La suite tant attendue des aventures de Peter Parker a désormais un nom on ne peut plus officiel. Après les événements du dernier volet de la série de films mettant en scène Tom Holland dans le rôle du super-héros, les fans sont dans l'attente de savoir comment il va parvenir à se reconstruire. Rappelons qu'à la fin de No Way Home (attention, spoiler), Peter prend une décision radicale afin de rétablir l'équilibre dans le multivers en effaçant son existence de la mémoire collective.

Spider-Man aura donc fort à faire maintenant qu'il ne peut plus compter sur les Avengers ou même ses amis. Mis à part ce postulat, on en sait très peu sur l'intrigue du film, volontairement tenue secrète jusqu'au tout dernier moment. Tout au plus pense-t-on qu'elle devrait s'inspirer de l'arc connu sous le nom de Spider-Man 27/7 dans les comics. Comme son nom l'indique, il met en scène un Peter Parker qui se consacre exclusivement à sa “carrière” de justicier costumé, au détriment de son identité réelle. Le vrai titre de Spider-Man 4 confirme-t-il cette idée ?

Voici le nom officiel du film Marvel Spider-Man 4

Trêve de suspense, Marvel a confirmé le nom du prochain film de l'homme-araignée : Spider-Man Brand New Day (un tout nouveau jour dans la langue de Molière). Ce titre reste fidèle à la construction en 3 mots initiée depuis le deuxième volet, Far From Home. Avec Brand New Day, on comprend qu'il s'agira comme prévu de suivre le renouveau du héros dans sa vie de parfait inconnu.

Notons également un détail important sur l'image ci-dessus. Alors que tout le monde parlait d'une sortie du film le 24 juillet 2026, soit le 22 chez nous, la date a visiblement été décalée d'une semaine. Spider-Man Brand New Day sortira au cinéma le 31 juillet 2026 aux États-Unis. En France, il devrait débarquer 2 jours avant, soit le mercredi 29 juillet 2026.