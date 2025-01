Spider-Man 4 : un retour du Spidey d’Andrew Garfield dans les cartons ? L’acteur réagit aux dernières rumeurs

Face aux récentes rumeurs évoquant un éventuel retour d'Andrew Garfield dans le prochain Spider-Man, l'acteur a tenu à réagir dans une longue interview accordée à GQ.

Comme vous le savez peut-être, Tom Holland va bel et bien renfiler le costume de l'Homme Araignée dans un quatrième film Spider-Man. Attendu le 24 juillet 2026 dans les salles obscures américaines, le tournage du long-métrage devrait débuter durant l'été 2025, son interprète principal étant pour l'instant occupé par son rôle dans l'adaptation de l'Odyssée de Christopher Nolan.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, le synopsis de ce 4e opus est encore tenu secret. On sait néanmoins grâce à la productrice Amy Pascal que le film abordera forcément les conséquences de No Way Home (Alerte spoiler à suivre). Pour rappel, à la fin de ce troisième épisode, Docteur Strange et Peter Parker doivent se résoudre à prendre une décision irrémédiable pour réparer le Multiverse : à savoir effacer l'existence de Peter Parker de la mémoire de tout le monde, ses amis et proches y compris.

Fatalement et comme toutes les productions Marvel extrêmement attendues, les rumeurs vont bon train concernant l'histoire et le retour éventuel de certains personnages. Depuis quelques temps, des bruits de couloir mettent en lumière un possible come-back du Spider-Man d'Andrew Garfield. Pour rappel, l'acteur a repris son costume d'Amazing Spider-Man dans No Way Home, aux côtés de Tom Holland et de Tobey Maguire, le Spider-Man de la trilogie originelle de Sam Raimi.

A lire également : Spider-man 4 – Tom Holland est “enflammé” par le scénario du film, il nous en dit plus

Un retour du Spidey d'Andrew Garfield dans le prochain Spider-Man ?

Et quand on sait que la prochaine phase du MCU sera centrée sur l'exploitation du Multiverse, on peut se dire qu'un retour des autres Spidey est envisageable. Mais au grand dam des fans, Andrew Garfield vient de mettre un terme aux spéculations dans une longue interview accordée à GQ : “Je vais vous décevoir. Ouais, non. Mais je sais que personne ne croira plus rien de ce que je dis à partir de maintenant”, dit-il avec ironie en faisant référence à ses dénégations constantes avant la sortie de No Way Home.

Malgré tout, l'acteur originaire de Los Angeles se dit toujours ouvert à l'idée de reprendre le rôle : “Si cela me semble en phase avec mon âme et que le projet s'annonce fun. Il faut également que les cinéastes créent quelque chose qui semble complémentaire au canon de ce personnage“, explique-t-il. Et vous, pensez-vous qu'un retour du Spidey d'Andrew Garfield dans le prochain Spider-Man serait une bonne idée ou le caméo de trop ? Dites-le-nous dans les commentaires.