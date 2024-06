SpaceX réussit à faire revenir Starship en une seule pièce, Elon Musk peut maintenant viser la Lune

SpaceX a réalisé le quatrième vol d'essai intégré de la plus grande fusée du monde, Starship. Le vaisseau a réussi à décoller de la base de lancement à 14h50 heure française. Malgré quelques problèmes techniques, la mission a été un succès impressionnant.

L'exploration spatiale vient d'être marquée par un exploit remarquable. Lors du troisième vol d'essai du Starship en mars, la fusée a explosé de manière spectaculaire en entrant dans l'atmosphère à plus de 27 000 km/h. Ce moment fort avait été capturé et diffusé grâce à la technologie Starlink, démontrant à la fois les défis et les progrès associés à ce lanceur révolutionnaire mais aussi sur les capacités de ce nouveau réseau de communications par satellite.

SpaceX a réalisé une nouvelle prouesse avec le quatrième vol d'essai du Starship. Le décollage a eu lieu à 14h50 heure française. Au cours de la phase initiale de l'ascension, l'un des 33 moteurs Raptor du booster Super Heavy s'est arrêté. Cependant, la fusée – ou vaisseau spatial – a continué sur une trajectoire nominale grâce à une marge de sécurité prévue pour ce type de défaillance.

Starship nous a offert un incroyable spectacle lors de ce moment historique

Moins de trois minutes après le début du vol, Starship a effectué une séparation à chaud, déconnectant le booster Super Heavy du second étage. Pour la première fois, ce dernier a réalisé une manœuvre de retour avec ses 13 moteurs internes. Peu après la marque sept minutes, le booster s'est posé en douceur avant de se coucher sur le côté comme prévu. Il s'agissait de sa deuxième tentative d'atterrissage l'échec de la troisième mission en mars.

Pendant ce temps, Starship a poursuivi sa trajectoire après avoir éteint ses six moteurs Raptor optimisés pour le vide spatial. Plus de 40 minutes après le début du vol, le vaisseau a réintégré l'atmosphère terrestre. Malgré la désintégration partielle d’un de ses volets en raison de la chaleur extrême, la fusée a miraculeusement atteint la marque des 40 kilomètres d’altitude en résistant aux contraintes physiques maximales avant d'atterrir en douceur.

Les images en direct ont montré les couleurs vives du plasma entourant le vaisseau, créant un véritable spectacle visuel. Malheureusement, une caméra a été endommagée par la suite. Le plan de la mission d'hier visait à démontrer que Starship peut survivre à l'entrée dans l'atmosphère et maintenir un contrôle complet tout au long du processus. Bien que la fusée ait subi des dommages, la mission a réussi à prouver la robustesse et sa capacité à revenir en une seule pièce. Cette réussite marque une étape historique dans l'histoire de l'exploration spatiale et rapproche SpaceX de ses objectifs ambitieux de la conquête de la Lune et de la colonisation de Mars.