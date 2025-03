L’Europe réduit sa dépendance à SpaceX avec ce lancement d’Ariane 6

L'industrie spatiale européenne a franchi une étape cruciale aujourd'hui avec le lancement réussi de la fusée Ariane 6 depuis le Centre spatial guyanais. À 17h24, le lanceur lourd européen a décollé, marquant le début d'une nouvelle ère pour l'accès autonome de l'Europe à l'espace.

Le lancement d’Ariane 6, initialement prévu en décembre, a connu plusieurs reports en raison de problèmes techniques. Après un premier vol d'essai en juillet 2024, cette mission commerciale inaugurale revêt une importance capitale pour l'Europe spatiale. Ariane 6 a mis en orbite CSO-3, un satellite d'observation militaire français, complétant ainsi une constellation de trois satellites destinée à renforcer les capacités de surveillance globale de la France.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'Europe s'est trouvée privée d'accès aux lanceurs Soyuz. La retraite d'Ariane 5 en 2023 et les retards du nouveau lanceur léger Vega-C ont contraint le continent à dépendre de SpaceX pendant plus d'un an. Le succès d'Ariane 6 marque donc un tournant décisif pour l'indépendance spatiale européenne.

Un nouvel élan pour l'industrie spatiale européenne

Le lancement d'Ariane 6 s'inscrit dans un contexte de renouveau pour le secteur spatial européen. Alors qu'en 2023, l'Europe n'avait réalisé que trois lancements orbitaux réussis, contre 109 pour les États-Unis, les perspectives s'améliorent. Outre Ariane 6, le lanceur Vega-C a repris du service en décembre dernier, renforçant les capacités européennes.

L'émergence de start-ups comme Isar Aerospace, PLD Space et Rocket Factory Augsburg promet également de diversifier l'offre de lancements européens. Ces entreprises développent des alternatives locales à SpaceX, avec des premiers vols prévus cette année pour certaines d'entre elles.

Cependant, l'Europe fait face à des défis persistants. Contrairement aux fusées de SpaceX, Ariane 6 n'est pas réutilisable. Bien que l'Europe encourage le développement de lanceurs légers réutilisables par le secteur privé, une option lourde réutilisable ne devrait pas voir le jour avant les années 2030.

Malgré ces limitations, le renforcement des capacités spatiales européennes est une excellente nouvelle pour l'ensemble du secteur technologique spatial de la région. Selon Mark Boggett, PDG de la société d'investissement Seraphim Space, cet accès accru à l'espace devrait stimuler l'innovation et le déploiement de nouvelles technologies spatiales en Europe. Les retombées économiques pourraient être considérables. McKinsey et le Forum économique mondial prévoient que l'économie spatiale mondiale passera de 630 milliards de dollars en 2023 à 1 800 milliards de dollars d'ici 2035.