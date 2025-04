La souris sans fil Logitech MX Master 3S est à son prix le plus bas grâce à cette vente flash Amazon

À la recherche d'une bonne souris sans fil pour votre PC de bureau ou pour votre ordinateur portable ? Optez pour la Logitech MX Master 3S qui tombe à son prix le plus bas à l'occasion d'une vente flash Amazon.

En cette période de vacances printanières 2025, le géant Amazon effectue une vente flash sur une souris sans fil Logitech. Affichée au prix conseillé de 129,99 euros, la MX Master 3S proposée dans un coloris gris foncé voit son tarif baisser à 73,99 euros grâce à une remise immédiate de 43 % de la part du site e-commerce. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en plusieurs fois sans frais. De plus, la souris Logitech bénéficie d'une garantie constructeur de deux ans.

Lancée par Logitech au cours du printemps 2022 et idéale pour travailler sur toutes les surfaces, la MX Master 3S a l'avantage d'être utilisée avec des appareils fonctionnant sous les systèmes Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS et Android. C'est une souris sans fil qui possède notamment un capteur Darkfield de haute précision, une roulette de défilement, une molette et un bouton de mouvement.

On trouve aussi une compatibilité avec le Bluetooth, une portée sans fil de 10 mètres et une batterie rechargeable Li-Po de 500 mAh qui permet à la souris d'être autonome pendant une durée maximale de 70 jours. D'ailleurs, l'accessoire peut bénéficier d'une charge rapide USB-C en une minute pour 3 heures d'utilisation.

Enfin, la souris sans fil Logitech MX Master 3S est fournie avec un récepteur USB Logi Bolt et un câble de charge USB-C (USB-A vers USB-C). Et au niveau des dimensions et du poids, le produit mesure 51 x 84.3 x 124.9 mm et pèse 141 grammes.