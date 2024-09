Cette souris sans fil Logitech compatible Windows/Mac est à moins de 19 €

Voici une belle affaire pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une souris sans fil pas trop chère ! Chez Amazon, la Logitech Pebble Mouse 2 M350s compatible Windows et Mac est à moins de 19 euros seulement.

À l'occasion de ses offres promotionnelles de la rentrée 2024, Amazon vous permet d'acquérir une souris sans fil Logitech à un prix abordable. Affichée au tarif conseillé de 29,99 euros, la Logitech Pebble Mouse 2 M350s est proposée par le géant du commerce en ligne à 18,99 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne les coloris blanc et rose de la souris et le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais. Pour rappel, la livraison à domicile est offerte pour tout achat supérieur à 35 euros.

Considérée comme une souris sans fil moderne, ultra-fine et silencieuse, la Logitech Pebble Mouse 2 M350s possède un capteur optique de 1000 dpi et offre surtout un suivi rapide et précis. Doté d'un design rond et minimaliste, le petit accessoire dispose aussi de trois boutons, d'une connectivité sans fil Bluetooth et d'un couplage multidispositif (jusqu'à 3 dispositifs). Fournie avec une pile alcaline de type AA, la souris Logitech compatible

avec les systèmes Windows, macOS, iPadOS et ChromeOS affiche une autonomie de 24 mois en fonction de son utilisation. Enfin, la Pebble Mouse 2 M350s de Logitech affiche des dimensions de 58.7 x 106.7 x 26.62 mm et un poids de 76 grammes.