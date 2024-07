À la recherche d'une souris sans fil pas trop chère ? Avant le Prime Day Amazon, la HP Silent 280 M est à seulement 15 euros à l'occasion d'une vente flash.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que l'édition 2024 du Prime Day débutera dans quelques heures, sachez qu'il est déjà possible de profiter de promotions intéressantes sur des produits high-tech sélectionnés par Amazon. Dans son rayon dédié au domaine de l'information, le géant du commerce en ligne propose une souris sans fil HP à prix réduit.

Au cours d'une vente flash à durée limitée, la souris sans fil HP Silent 280 M disponible dans un coloris noir est à 15 euros au lieu de 22,99 euros. Cela correspond à une remise immédiate de 35 % par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est inférieur à 35 euros d'achat.

Fournie avec un nano récepteur USB, la HP Silent 280 M est une souris sans fil disposant d'un design ergonomique et surtout d'une technologie de clic silencieux qui réduit le bruit jusqu'à 90 %. On retour aussi une connectivité sans fil 2,4 GHz qui permet d'offrir une portée jusqu'à 10 mètres, ainsi qu'une autonomie estimée à 18 mois. Idéal pour les ambidextres et alimenté par une pile de type AA, l'accessoire embarque trois boutons et une molette de défilement intégrée. Pour terminer, la Silent 280 M de HP affiche un poids de 70 grammes et des dimensions de 11 x 7 x 0.3 centimètres.