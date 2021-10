Souris gamer pas chère : l’excellente Logitech G402 est à un petit prix

Besoin d'une souris gamer pas chère ? Optez pour l'excellente Logitech G402 qui bénéficie d'une réduction de 68% sur son prix conseillé. Cette offre intéressante qui est à ne pas rater est disponible chez Amazon. Focus sur ce nouveau bon plan !

Profitez de ce bon plan Amazon pour vous procurer une souris de type gaming à petit prix.

Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, la Logitech G402 Hyperion Fury est vendue par Amazon au tarif de 22,23 euros au lieu de 69,99 euros ; soit une belle remise immédiate de près de 48 euros de la part du géant de l'e-commerce. Pour information, même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat, il est possible de bénéficier de la livraison gratuite en point relais.

Compatible sur PC et sur Mac, la Logitech G402 Hyperion Fury proposée dans sa version européenne est une souris filaire qui dispose notamment d'un suivi ultra-rapide et de huit boutons programmables. L'accessoire embarque aussi un processeur ARM 32 bits, un taux de rapport d'1 ms permettant une réactivité instantanée (plus que pratique pour les FPS) et une résolution de 240 à 4 000 ppp. Enfin, la souris filaire mesure 13.6 x 7.2 x 4.1 cm et affiche un poids de 144 grammes.