Sony WF-1000XM5 : les excellents écouteurs sans fil sont à prix mini pour les soldes

Les soldes sont l’occasion de s’offrir des écouteurs sans fil avec un son haut de gamme et une réduction active du bruit efficace pour un prix défiant toute concurrence. Vous pouvez ainsi trouver à la Fnac et chez Darty les Sony WF-1000XM5 à seulement 229 euros.

C’est le premier jour des soldes d’été et c’est le meilleur moment pour trouver les meilleures affaires avant que les stocks disparaissent. Toute l’équipe de Phonandroid est à l'affût pour vous trouver les offres les plus intéressantes du moment. Les écouteurs Sony WF-1000XM5 figurent parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché, souvent cités devant les AirPods Pro d’Apple. Leur prix de vente conseillé est de 299 euros. Mais bonne nouvelle : vous pouvez les trouver bien moins chers chez Darty et à la Fnac à l’occasion des soldes.

Grâce à une baisse de prix conséquente de 70 euros, ce modèle passe à seulement 229 euros, une opportunité à ne pas manquer pour s’offrir un produit aussi performant à un tarif aussi compétitif.

WF-1000XM5 : le meilleur de Sony à prix mini

Dès leur sortie, les Sony WF-1000XM5 se sont imposés comme des écouteurs qui repoussent les limites qualitatives du son nomade. Ces écouteurs intra-auriculaires délivrent une restitution sonore d’une richesse remarquable, parfaitement équilibrée entre basses puissantes, médiums clairs et aigus précis.

Mais leur force ne s’arrête pas là : la réduction de bruit active impressionne aussi. Grâce aux deux processeurs dédiés associés à deux microphones, le traitement du bruit ambiant se fait en temps réel.

Côté endurance, ils tiennent jusqu’à 9 heures avec la réduction de bruit activée, et 12 heures sans. Le boîtier de recharge, quant à lui, permet trois recharges complètes, prolongeant largement leur autonomie globale.

Pour les mélomanes nomades comme pour les audiophiles exigeants, les WF-1000XM5 s’imposent comme une référence incontournable. Retrouvez tous les détails dans notre test des Sony WF-1000XM5.

