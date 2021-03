PS4 : Sony va fermer la section Communautés dans une prochaine mise à jour

La PS4 va prochainement accueillir sa mise à jour 8.50 qui corrigera les bugs et apportera des petites nouveautés. Mais elle va également supprimer une fonctionnalité importante de la console : les Communautés.

La PS5 est sortie depuis plusieurs mois déjà, mais Sony ne compte pas abandonner sa « veille » PS4 de sitôt. Les deux machines vont cohabiter quelques temps et la PS4 continuera à recevoir des jeux et surtout des mises à jour. La prochaine va pourtant mettre fin à une fonctionnalité phare de la machine : les communautés.

La mise à jour 8.50 de la PS4 va en effet purement et simplement supprimer ces Communautés. Dès le mois d’avril, elles disparaîtront. Notons qu’elles avaient déjà été écartées de l’application mobile le mois dernier.

La PS4 dit adieu aux communautés

Les Communautés ne sont pourtant pas délaissées par les joueurs, puisque nombre d’entre eux les utilisent encore aujourd’hui. Sony n’a pour l’instant pas donné d’explication sur cette disparition et on ne sait pas encore si elles reviendront dans une forme ou dans une autre, ou si cette fonction sera remplacée par une nouvelle, plus moderne.

Pour rappel, l’option Communautés avait été intégrée en 2015 sur la PS4 via le firmware 3.0. Elles permettent aux joueurs de se regrouper autour d’un thème précis (comme un jeu) et de trouver des amis en ligne. Il était possible de rejoindre de gros groupes, mais aussi d’en créer par soi-même pour trouver des potentiels amis. Il ne vous reste donc que quelques jours pour en profiter. Le firmware 8.50 ajoute également d’autres petites fonctionnalités, comme le fait de masquer un jeu de votre profil ou désactiver des notifications relatives aux messages.

Sony continue donc d'apporter des modifications à l’OS de la PS4, ce qui n’est pas réellement surprenant. La console va profiter un peu du manque de stocks de la PS5 et accueillera même des jeux catégorisés comme « next-gen », comme Horizon Forbidden West, Mass Effect Legendary Edition ou encore Resident Evil Village. Il y a de quoi encore tenir avant d’être obligé de passer à la PS5.

