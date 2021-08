Sony lance une nouvelle PS5, TousAntiCovid espionne ses utilisateurs, Google Maps affichera le prix des péages, le récap’

Sony tente de contourner les ruptures de stock avec une nouvelle PS5, des solutions pour ne pas être espionné par l’application TousAntiCovid, la nouvelle fonctionnalité de Google Maps vous permet de connaître le prix des péages sur votre trajet, c’est le récap’ du jour.

LE NOUVEAU MODÈLE DE LA PS5 EST ARRIVÉ

Alors que les ruptures de stock persistent, Sony a sorti fin juillet une nouvelle version de la PS5 Digital Edition au Japon, intitulée CFI-1100B, qui devrait d’ailleurs être commercialisée en France dans les semaines à venir. En Australie, Sony a également lancé sur le marché un nouveau modèle de la console avec lecteur Blu-Ray, cette fois baptisé CFI-1102A. Sony se montre bien mystérieux quant aux réelles modifications apportées à sa console. Seules certitudes, elle embarque une nouvelle vis qui vient faciliter la fixation du socle à la verticale et est plus légère de 300 g par rapport à la version originale. Les seules améliorations semblent se trouver au niveau du design et il est fort probable que rien n’ait changé en matière de performance.

Lire : PS5 : Sony lance un nouveau modèle de console alors que les ruptures de stock continuent

PROTÉGEZ VOS DONNÉES DE L’APPLICATION TOUSANTICOVID

Le nouveau système de collecte de statistiques de TousAntiCovid, activé automatiquement, pourrait mettre en danger la vie privée des utilisateurs. Concrètement, les données personnelles obtenues par l'application permettent de déduire certaines informations et de repérer des liens sociaux entre les usagers. Évidemment, il est possible de désactiver le système de collecte des statistiques en se rendant dans les réglages de l'application TousAntiCovid. On vous explique les étapes à suivre dans notre actualité, afin de réduire la quantité de données récupérées par l'application gouvernementale.

Lire : TousAntiCovid : comment empêcher l’application de vous espionner ?

GOOGLE MAPS : CHOISISSEZ L’ITINÉRAIRE LE MOINS CHER GRÂCE À UNE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ

D'après nos confrères d'Android Police, Google s'apprête enfin à ajouter une nouvelle fonctionnalité empruntée à Waze. Dans un message envoyé aux personnes membres du programme preview de Google Maps, le géant de Mountain View annonce que le prix des péages sera désormais affiché lorsque l'utilisateur est invité à choisir un itinéraire. Vous pourrez donc opter pour le trajet le plus rapide ou le plus économique en fonction de vos priorités. Après avoir racheté Waze, Google récupère progressivement les meilleures fonctionnalités de l'application pour les intégrer à ses propres solutions.

Lire : Google Maps va afficher le prix des péages sur votre trajet, comme Waze