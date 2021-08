TousAntiCovid : comment empêcher l’application de vous espionner ?

TousAntiCovid collecte depuis plusieurs mois des statistiques afin d'évaluer son efficacité. D'après une récente enquête, ce système met en danger la vie privée des utilisateurs. Pour éviter que l'application de contact tracing ne s'empare de vos données, il est possible de désactiver la fonctionnalité. On vous explique comment faire en se rendant tout simplement dans les réglages de l'application mobile.

Dans le courant du mois de juin 2021, TousAntiCovid s'est équipé d'un nouveau système de collecte de statistiques. D'après une enquête approfondie réalisée par un trio de chercheurs, ce système visant à évaluer l'efficacité de l'application met en danger la vie privée des utilisateurs. De plus, ce système a été activé automatiquement sans demander l'avis des utilisateurs.

D'après le rapport de l'enquête, “les statistiques incluent un journal d'événement très détaillé, qui enregistre la plupart des actions faites par l'utilisateur”. En croisant ces données avec d'autres informations recueillies par le biais de TousAntiCovid, il est possible de déterminer qu'un utilisateur de TousAntiCovid est allé boire un verre, ou manger dans un restaurant, avec un autre, et d'identifier un usager. Concrètement, les données personnelles obtenues par l'app permettent de déduire certaines informations et de repérer des liens sociaux entre les usagers.

Comment désactiver la collecte des statistiques de TousAntiCovid ?

Évidemment, il est possible de désactiver le système de collecte des statistiques en se rendant dans les réglages de l'application TousAntiCovid. Il suffit de quelques étapes pour y parvenir. On vous explique comment procéder ci-dessous :

Ouvrez l'application Android ou iOS TousAntiCovid

Allez dans les Paramètres (en bas de l'écran près de Confidentialité)

(en bas de l'écran près de Confidentialité) Rendez-vous dans la section Statistiques et mesure d’audience

Décochez la case

Appuyez ensuite sur Supprimer mes données

Cliquez sur Confirmer

Une fois que vous avez suivi cette manipulation, l'application TousAntiCovid ne collectera plus de statistiques concernant votre utilisation. La quantité de données récupérées par l'application gouvernementale sera donc fortement réduit. In fine, il ne sera plus possible de croiser vos données afin de déterminer votre identité ou l'identité des proches avec qui vous vous êtes rendus dans un bar ou un restaurant.