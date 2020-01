LG présente ses nouvelles Smart TV OLED au CES 2020, découvrez les nouveautés

LG vient de lever le voile sur 12 nouvelles Smart TV OLED dans le cadre du CES 2020. Cette année, le constructeur a décidé d’enrichir son catalogue d’une télévision enroulable, d’une dalle OLED de 48 pouces et de nouveaux modèles 8K. Pour rivaliser avec Samsung ou Sony, la marque mise notamment sur le Nvidia G-Sync et un nouveau mode « Filmmaker ». Découvrez toutes les nouveautés.

Fidèle à ses habitudes, LG a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler une poignée de nouvelles télévisions. Dans un premier temps, la firme coréenne a commencé par lever le voile sur le prix et la date de sortie de la RX Signature, la TV OLED enroulable de 65 pouces. Déjà aperçue au CES de l’an dernier, la télévision débarquera sur le marché américain d’ici le troisième trimestre de 2020. Sans surprise, elle est proposée à un prix de départ très élevé : 60 000 dollars.

LG a ensuite dévoilé trois nouvelles télévisions (55, 65 et 77 pouces) de la gamme « Gallery ». A la manière des TV The Wall de Samsung, les écrans de LG cherchent à se faire passer pour des tableaux fixés au mur. Ultra fin (20 mm maximum) et discret, ils sont aussi presque dénués de bordures. LG commercialise un abonnement à 4,99 dollars par mois permettant d’afficher en continu des oeuvres d’art. LG complète son offre premium avec un téléviseur WX Signature Wallpaper de 65 pouces destiné à se fondre dans le décor de votre intérieur.

LG veut démocratiser la 8K et la 4K

LG a aussi ajouté de nouvelles télévisions 8K à son catalogue d’écrans OLED « ZX Signature ». Cette année, le constructeur propose un modèle de 88 et de 77 pouces. Grâce à ces écrans légèrement plus petits, LG espère participer à la démocratisation de la 8K. Contrairement à ses rivaux, LG a obtenu la certification 8K de la Consumer Technology Association.

Afin de démocratiser la 4K, la firme a aussi présenté une télévision OLED 4K de seulement de 48 pouces. Dans la foulée, LG a aussi dévoilé de nouveaux téléviseurs 4K de 77 pouces, 65 pouces et de 55 pouces destiné à la gamme CX series. Enfin, la marque coréenne a complété son offre milieu de gamme avec deux TV LCD de 65 et 55 pouces (BX séries).

Nvidia G-Sync et mode Filmmaker

Pour séduire les consommateurs, LG mise notamment sur le support du G-Sync de Nvidia. Parfait pour le gaming, le G-Sync fait correspondre le nombre d’images par secondes délivrées par la carte graphique d’une console ou d’un PC avec le taux de rafraichissement de l’écran. Tel le FreeSync d’AMD, cette technologie empêche l’apparition d’images saccadées et permet aux joueurs de profiter d’un gameplay ultra fluide. Vous n’aurez donc plus de problème de déchirement de l’image (tearing), qui se produit lorsque vous déplacez votre caméra, ou de micro-ralentissements (stuttering), qui se traduit par une image très saccadée et un gros manque de fluidité.

Dans son communiqué, LG évoque aussi l’intégration d’un nouveau processeur Alpha 9 Gen 3. Le composant permet à votre télévision d’adapter l’image en fonction des objets repérés à l’écran et du type de contenus visionné. Enfin, LG inaugure l’arrivée d’un mode Filmmaker destiné à respecter le travail des réalisateurs de films. En fait, ce mode désactive simplement des options comme le « motion smoothing », ou interpolation vidéo, ou encore le renforcement de la netteté. Que pensez-vous de cette nouvelle gamme ? On attend votre avis dans les commentaires.