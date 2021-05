Sony WF-1000xM4 : découvrez le design des nouveaux écouteurs sans fil

Les WF-1000xM4, les prochains écouteurs true wireless de Sony, se dévoilent. D'après des photos volées publiées sur la toile, le géant japonais a décidé de revoir de fond en comble le design de ses écouteurs avec réduction de bruit active. Sony opte pour un design plus discret, très différent de la forme oblongue choisie sur les WF-1000xM3 lancés en 2019.

Ce 8 mai 2021, The Walkman Blog, un blog dédié aux accessoires audio de Sony, a publié de nouvelles images officielles montrant le design des WF-1000xM4. Les images proviennent de la FCC, la Commission fédérale américaine des communications, l'organisme qui certifie tous les produits électroniques qui seront vendus sur le marché américain.

Le blog s'est déjà fait remarquer au cours des dernières années en publiant des photos des casques, écouteurs et walkmans Sony avant leur annonce. D'ailleurs, les clichés publiés corroborent les photos volées mises en ligne en en février dernier par le média indien MySmartPrice.

Lire également : Test du Sony WH-1000XM4 – un casque à réduction de bruit parfait sur toute la ligne ?

Présentation des WF-1000xM4 le 8 juin 2021 ?

Comme prévu, les WF-1000xM4 s'annoncent très différents des WH-1000XM3, les écouteurs sans fil commercialisés depuis 2019. Tout d'abord, Sony a réduit la taille des écouteurs. Plus compacts et discrets, ils se fonderont davantage dans l'oreille des utilisateurs. La marque propose ainsi un design plus proche des standards actuels que la précédente génération avec une forme arrondie. On regrettera néanmoins que les écouteurs ressemblent finalement à bien d'autres concurrents sur le marché, dont les Dash Bragi, les Galaxy Buds+ ou encore les Jabra Elite.

De même, Sony accompagne les WF-1000xM4 d'un boîtier de recharge de taille réduite. Là encore, le géant nippon se calque sur la concurrence, dont les AirPods/ AirPods Pro, les leader du marché. Notez que le boîtier est compatible avec la recharge sans fil, ce qui était déjà le cas de l'étui proposé avec le WF-1000xM3.

Certifiés récemment par la FCC, les écouteurs sans fil ne devrait plus tarder à débarquer sur le marché. The Walkman blog table sur une annonce début du mois de juin, probablement le 8 juin 2021. On vous en dit plus dès que possible. Que pensez-vous de ce nouveau design ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Walkman Blog