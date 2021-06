Les Sony WF-1000XM4 coûteront 279,99€ comme les Airpods Pro

On connaît désormais le prix des Sony WF-1000XM4 : 279,99 € selon la dernière fuite. Il s’agissait du dernier élément encore inconnu, alors même que les écouteurs ne sont pas pour le moment officiels. Ce tarif vient directement concurrencer Apple et ses Airpods Pro, vendus dans la même gamme de prix.

Depuis quelques jours, on parle beaucoup des WF-1000XM4, les prochains écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit active de Sony. Ces derniers ont fait l’objet de multiples fuites qui ont révélé tout ou presque de leur fiche technique. Hier, une énième indiscrétion a publié la vidéo promotionnelle qui accompagnera leur lancement, confirmant au passage l’ensemble des informations et le design des appareils.

Comme souvent, il manquait à l’appel le prix des écouteurs, survenant généralement quelques jours avant le lancement officiel. Cette fois-ci ne déroge pas à la règle, puisque nos confrères de Winfuture ont enfin mis la main sur l’information. Les Sony WF-1000XM4 coûteront ainsi 279,99 € en Europe. Si ce prix vous dit quelque chose, c’est normal : il s’agit également du prix de lancement des Airpods Pro.

Sony ne cache plus sa volonté de concurrencer Apple

En dehors de leur design s’opposant diamétralement, les deux appareils sont aisément comparables. En plus d’être chacun des références dans leur domaine, ils se targuent de proposer le meilleur de la qualité audio et des fonctionnalités Bluetooth. Ce n’est donc pas une réelle surprise que Sony se positionne aux côtés — ou plutôt face à — Apple sur ses nouveaux écouteurs.

Ce prix, pas vraiment donné à tout le monde, promet néanmoins des performances exemplaires quand on connaît les résultats obtenus par les précédentes itérations de la gamme WF. Selon les multiples fuites, WF-1000XM4 devrait être équipé de la puce V1, l’équivalent de Sony à la puce H1 d’Apple et de fonctionnalités comme la recharge sans fil, le LDAC et même un capteur de vibration osseuse.

Tous ces éléments peuvent donc expliquer ce tarif que certains qualifieront certainement d’excessif, tandis que d’autres estimeront qu’il est justifié. Une chose est sûre, l’attente va être longue maintenant que les écouteurs n’ont, en théorie, plus rien à révéler. À en croire la FCC, les WF-1000XM4 devraient faire leur arrivée à la mi-juin.

Source : WinFuture.de