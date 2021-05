Sony WF-1000XM4 : une vidéo volée confirme design et fonctionnalités

Les Sony WF-1000XM4 continuent de se dévoiler ! Peu avant la présentation, une vidéo officielle détaillant toutes les fonctionnalités des écouteurs a été mise en ligne. La séquence confirme le design, les nouveautés et la fiche technique des écouteurs sans fil de Sony.

Les Sony WF-1000XM4 se retrouvent à nouveau sur le devant de la scène. Après une myriade de photos volées, une vidéo officielle volée a été mise en ligne sur YouTube. Soucieux de garder des éléments de surprise pour l'annonce, le géant nippon a supprimé toutes les versions de la vidéo apparues sur la toile. Néanmoins, la vidéo d'introduction du produit est toujours visible sur certaines chaînes.

Tout d'abord, la vidéo confirme le design des écouteurs et offre un aperçu en conditions réelles. Plus discrets et passe partout que les WH-1000XM3, les WF-1000XM4 sont déclinés en deux coloris : noir ou argent. La nouvelle forme choisie par Sony est visiblement conçue pour s'intégrer au mieux à la forme de l'oreille des utilisateurs.

Processeur Sony V1, LDAC, DSEE Extreme et 360 Reality Audio, voici les atouts des WF-1000XM4

La fuite révèle la présence d'une nouvelle technologie de réduction de bruit active. Pour améliorer cette fonctionnalité phare, le fabricant japonais intègre un processeur Sony V1 et une paire de microphones dans chaque oreillette. Couplés à la puce V1, les haut-parleurs de chacune des oreillettes offre un son plus riche, détaillé et complet que celui de ses prédécesseurs, assure Sony. Ils embarquent les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa.

Les WF-1000XM4 sont compatibles avec le LDAC, le codec Hi-Res de Sony et 360 Reality Audio, un format audio qui promet une meilleure spatialisation sonore. Comme le casque Sony WH-1000XM4, les écouteurs true wireless sont aussi compatibles avec DSEE Extreme, une technologie d'intelligence artificielle capable de convertir une source audio lossy (AAC ou MP3) en un fichier dont la qualité s'approche de la haute résolution.

Les écouteurs offrent 8 heures d'autonomie. Grâce au boitier de recharge, les écouteurs peuvent bénéficier de 16 heures d'autonomie supplémentaires, portant l'endurance totale à 24 heures. Cinq minutes de charge rapide avec l'étui fourniront 60 minutes d'écoute, met en avant Sony.

Enfin, la vidéo met en avant la fonction Speak-To-Chat. Concrètement, les écouteurs mettront la musique en pause dès que l'utilisateur se met à discuter avec quelqu'un. De plus, les WF-1000XM4 sont conçus pour laisser passer certains bruits lorsque la réduction sonore active est activée, comme les annonces de gares ou de métros. Aux dernières nouvelles, Sony devait annoncer les WF-1000XM4 d'un moment à l'autre.