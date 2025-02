Sony baisse le prix astronomique de ce périphérique de la PS5, enfin une bonne affaire ?

Sony s'est enfin décidé à baisser le prix astronomique de ce périphérique de la PS5. De quoi en faire une bonne affaire ? Ce sera à vous d'en juger.

Sony vient enfin de se décider à baisse le prix astronomique d'un périphérique de la PS5. Et non, il ne s'agit pas du PlayStation Portal, mais du PS VR2, son casque de réalité virtuelle.

Après le lancement de l'appareil en février 2023, la marque nippone était plutôt confiante en son succès et prévoyait d'en vendre 2 millions d'exemplaires en quelques semaines. Malheureusement pour le constructeur, les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Un excellent casque VR, mais beaucoup trop cher

En soi, le PS VR2 est un excellent casque de réalité virtuelle et marque une vraie amélioration par rapport à la première génération. Sony a entièrement revu le design des manettes. Plus ergonomique, elles embarquent au passage certaines fonctionnalités exclusives de la DualSense, comme des gâchettes adaptatives et du retour haptique.

Côté technique, c'est un bond de géant également grâce à l'intégration de dalles OLED en définition 4K HDR, le tout avec une fréquence de rafraîchissement comprise entre 90 et 120 Hz.

Il faut également mentionner le suivi oculaire avancé ou encore le rendu fovéal, qui consiste à simuler la vision périphérique de l'oeil humain. Malheureusement pour lui, toutes ces améliorations techniques n'ont pas suffit à attirer les utilisateurs, la faute au prix : 600 € à sa sortie… Soit plus chère que la PS5 elle-même.

Résultat, Sony a pris la dure décision de suspendre la production du PS VR2 en mars 2024. Mais visiblement, le constructeur n'est pas encore enclin à mettre son appareil au placard. Dans un article publié sur le PlayStation Blog, le fabricant vient d'annoncer une baisse de prix définitive pour le PS VR2.

Baisse de prix de 25 % pour le PS VR2

Dès le mois de mars 2025 (nous n'avons pas encore la date précise), le casque sera donc disponible au prix de 449,99 €. On est donc sur une réduction de 25 % par rapport au prix d'origine.

Le bundle qui comprend le casque et le jeu Horizon Call of The Mountain sera lui aussi moins cher. Et étrangement, il sera vendu au même prix : 449,99 €. Autant dire qu'il vaudra mieux se jeter sur ce pack, qui vous permet de profiter de l'un des rares bons jeux du catalogue PS VR2 sans surcoût.

Au passage, Sony en profite pour rappeler que la dernière mise à jour du casque a introduit “le suivi des mains à faible latence”. Cette technologie permet aux développeurs de créer des jeux qui exploitent le suivi des mains et des mouvements des joueurs via les caméras intégrées au PS VR2.