Sony annonce des jeux et une console, Windows tue WinRAR, c’est le récap

PlayStation a dévoilé la liste des prochains grands jeux qui arriveront sur la PS5, ainsi que le Project Q, une console portable pour streamer des jeux PS5. Microsoft annonce la compatibilité native de Windows 11 avec le format de compression RAR. Et Microsoft ouvre enfin la compatibilité de Windows avec toutes les applications Android. C’est le récap du 24 mai 2023.

Hier, de nombreuses informations ont fait la une de l’actualité. Et vous pouvez retrouver dans ce récap celles qui ont particulièrement attiré l’attention, notamment le résumé du PlayStation Showcase durant lequel de nombreux jeux ont été présentés pour la PS5 et le PSVR2, dont le très attendu Marvel’s Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage et Alan Wake 2.

Cependant, une autre information a également attiré l’attention de la rédaction, car elle pourrait faire date sur le marché français du streaming de film et de série. En effet, à partir de maintenant, Netflix va bloquer le partage de compte avec les mots de passe. Désormais, chaque utilisateur de votre « foyer élargi » vous coûtera une somme supplémentaire (6 euros environ). Reste à savoir comment les consommateurs vont réagir. Sur les réseaux sociaux, de nombreux abonnés affirment qu’ils vont quitter Netflix. Peut-être au bénéfice d’autres services ? Voici les trois autres actualités qui ont marqué la journée du 24 mai 2023.

Sony annonce une console portable à utiliser avec la PS5

Les rumeurs l’affirmaient au début du mois d’avril, mais c’est désormais officiel : Sony prépare bien une nouvelle plate-forme pour jouer qui ressemble fortement aux concepts de console portable croisés début 2022 sur les réseaux sociaux. Mais attention, ce n’est pas une console portable indépendante. Nommé pour l’instant Project Q, ce produit sert à jouer en streaming local avec la PS5. Un concept qui rappelle fortement la G Cloud de Logitech.

Microsoft offre à Windows la compatibilité native avec le format RAR

Il existe plusieurs formats de compression. Le plus connu est évidemment ZIP qui permet de créer une archive à l’intérieure de laquelle vous placer des fichiers pour les rendre moins volumineux. Mais il en existe d’autres, notamment RAR, l’éternel concurrent payant de ZIP, et 7ZIP, une alternative libre et très populaire. Windows n’a jamais été nativement compatible avec RAR et 7ZIP. Il vous faut installer (et payer dans le cas de RAR) un logiciel tiers. Mais cela sera bientôt qu’un lointain souvenir, puisque Windows va enfin devenir nativement compatible avec ces deux formats de compression.

Un raz de marée Android va bientôt arriver sur Windows

La compatibilité de Windows avec les applications Android n’est pas chose nouvelle. Depuis la rentrée 2022, le système d’exploitation de Microsoft est capable de prendre en charge certaines applications. Elles sont 50 000 à tourner convenablement, grâce à la fonction Windows Subsystem for Android (WSA) et l’Amazon AppStore qui sert à diffuser les applications. Mais cette compatibilité va prendre un nouveau tournant, puisque Microsoft annonce que tous les développeurs pourront désormais publier leurs applications Android sur Windows depuis l’Amazon AppStore.

